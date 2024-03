Le kit Starlink est à son prix le plus bas avec cette impressionnante réduction de plus de 50% !

Vous n’avez pas accès à la fibre ni à une connexion 5G stable ? Il ne vous reste qu’une solution pour obtenir une connexion internet rapide : Starlink. Pour avoir un très haut débit par satellite moins cher, le kit Starlink profite actuellement d'une double promotion chez Boulanger. Affiché à 224,99 € au lieu de 450 €, il passe ainsi à 213 € seulement au lieu de 449 € avec le code ELON5.

Quelle galère quand on ne peut pas bénéficier d’une bonne connexion internet ! Si la fibre est en cours d’installation partout en France, cela reste un rêve très lointain pour de nombreux Français. Aujourd’hui l’ADSL est souvent trop lent pour faire du télétravail correctement, pour jouer en ligne ou même regarder de la vidéo en streaming 4K. Les box 5G offrent une connexion plus rapide, mais bien souvent, quand il n’y a pas la fibre, il n’y a pas non plus de connexion 5G. Dans ce cas là, il ne vous reste plus qu’une solution : Starlink. Cette solution est aussi très intéressante si vous êtes toujours en mouvement car il existe aussi un abonnement pour avoir internet en itinérance. C’est donc la solution idéale pour avoir une connexion haut débit en camping car par exemple.

Pour accéder aux abonnements Starlink, vous devez vous équiper au préalable d'un pack Starlink. Le pack standard motorisé est ainsi constitué d'une parabole, d'une base, d'un routeur, d'un câble Starlink et d'un câble secteur. Il est suffisant pour l’abonnement standard et l’abonnement mobilité.

Normalement, ce kit est en vente à 450 euros. Heureusement, il bénéficie d’une double promotion chez Boulanger puisqu’il est déjà affiché en promotion à 224,99 euros et que le prix baisse encore de 5% en utilisant le code promo ELON5. Vous pouvez donc vous offrir ce pack pour seulement 213,74 euros.

Commercialisé en France depuis 2021, Starlink a été conçu par SpaceX, l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk. Elle a pour but de fournir un accès Internet haut débit à faible latence partout dans le monde, même dans les endroits les plus inaccessibles. En France, l’abonnement est disponible pour 40 euros par mois et permet de bénéficier d’une connexion en moyenne 10 fois plus rapide que l’ADSL. Mais, à terme, Starlink ambitionne de fournir une connexion de ultra rapide de 10 Gbps. Une fois le kit reçu, vous n’aurez qu’à télécharger l’application Starlink pour choisir votre abonnement et déterminer l’emplacement idéal où positionner la parabole pour garantir une connexion optimale.