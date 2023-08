Superbe offre à saisir sur le très bon POCO F5 ! Sur la boutique officielle de Xiaomi, le smartphone 5G peut être obtenu à partir de 319,90 euros. Il va falloir se dépêcher pour en profiter !

Vous avez jusqu'à ce soir pour profiter d'une offre intéressante sur l'achat du POCO F5. Depuis le store officiel Xiaomi, les versions 8+256 Go et 12+256 Go du smartphone 5G sont respectivement vendues au prix de 319,90 euros et au tarif de 349,90 euros.

Afin d'obtenir ces deux tarifs préférentiels, il suffit d'ajouter l'une des deux versions du smartphone au panier et un coupon de 50 euros viendra s'appliquer au cours de la deuxième étape de la commande (livraison et paiement).

Pour rappel, le POCO F5 de Xiaomi est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il dispose d’un triple capteur arrière composé d’une caméra principale de 64 MP f/1,79, d’un ultra grand-angle de 8 MP, f/2,2 qui offre un champ de vision à 119° et d’un objectif macro de 2 MP, f/2,4. Le capteur selfie a une résolution de 16 MP f/2,45. On retrouve aussi une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge turbo 67 W, le processeur Snapdragon 7+ Gen 2 et le système d'exploitation mobile Android 13 comprenant la surcouche MIUI 14. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article lié au test du Xiaomi POCO F5.