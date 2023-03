Le très bon Google Pixel 6a est à 305,50 € grâce à cette offre

Le Pixel 6a fait son retour sur le devant de la scène en ce début du mois de mars 2023. Chez Amazon ou le site Cdiscount, le smartphone de Google est proposé à exactement 305,50 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après le Xiaomi 11T à 309 euros, voici un autre bon plan consacré à un smartphone à moins de 310 euros. Sur le site Amazon ou chez Cdiscount, le Google Pixel 6a est proposé dans son modèle Galet au tarif précis de 305,50 euros ; soit près de 30 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

Pour rappel, le Pixel 6a est équipé d'un écran AMOLED de 6,13 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le smartphone dispose aussi d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, du processeur Google Tensor, d'une batterie d'une capacité de 4410 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

Du côté de l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 8 MP. Quant à la connectique, elle est composée de la norme Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus, n'hésitez pas consulter notre article associé au test du Google Pixel 6a.