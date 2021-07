Belle offre sur l’écran PC QHD 27″ Lenovo L27Q-30 IPS, 75 Hz, 4 ms, FreeSync

Pendant les soldes d'été 2021, Fnac et Darty proposent de belles offres, notamment sur l'informatique. On peut par exemple s'équiper de l'écran PC Lenovo L27Q-30 pour 199,99 €. C'est plutôt intéressant, sachant qu'on trouve généralement ce modèle aux alentours des 270 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR FNAC

Si vous êtes à la recherche d'un écran performant pour votre PC, le bon plan informatique qui suit pourrait vous séduire. Durant les soldes d'été Fnac Darty, l'écran PC Lenovo L27Q-30 est en promotion à 199,99 € au lieu de 269,99 € du coté des deux enseignes.

Pour ce tarif, vous avez un écran d'une diagonale de 27 pouces de résolution QHD 2560 x 1440 au format 16/9. La dalle utilise la technologie d'affichage TFT IPS et offre un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 4 ms, une luminosité de 250 cd/m² et un contraste de 1000:1.

Il offre 99 % de la gamme de couleurs sRGB et prend en charge 1,07 milliard de couleurs, pour une image fidèle à la réalité. La technologie AMD Freesync est également de la partie, et permet la synchronisation de l'écran avec la carte graphique de votre PC. Enfin, concernant la partie connectique, on retrouve un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2 et une prise audio jack 3,5 mm.