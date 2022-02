Les Samsung Galaxy Buds2 sont à moins de 60 €, vite !

Profitez vite de ce bon plan pour vous procurer les Galaxy Buds2 à moins de 60 euros ! Chez Amazon, les écouteurs sans fil de la marque Samsung peuvent être obtenus au prix de revient de 57,60 euros par l'intermédiaire d'un coupon de réduction et d'une offre de remboursement. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Les Samsung Galaxy Buds2 font l'objet d'un très bon deal chez Amazon. Disponibles dans un coloris noir, les très bons écouteurs sans fil de Samsung qui sont à 87,60 euros au lieu de 149,99 euros. La réduction de 62,39 euros se fait en deux parties : une remise immédiate de 35% de la part du site e-commerce et une deuxième remise de 10 euros par l'intermédiaire d'un coupon à cocher sur la fiche produit (valable jusqu'à ce mercredi 9 février inclus). Pour information, le coupon de réduction est visible à condition d'avoir choisi le vendeur Amazon.

Mais ce n'est pas tout ! Les Samsung Galaxy Buds2 sont éligibles à une offre de remboursement de 30 euros qui est valable avant le 31 mars 2022 inclus (voir conditions). Grâce à cette ODR, les écouteurs de la marque coréenne atteignent un prix de revient de 57,60 euros.

Sortis durant l'été 2021, les Galaxy Buds2 sont des écouteurs qui disposent de deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), d'un design ergonomique, d'un son immersif et d'une autonomie longue durée (jusqu’à 5h d’écoute avec la réduction active de bruit et 15h de plus avec un étui complètement chargé). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article consacré au test des Samsung Galaxy Buds2.