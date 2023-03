Le Galaxy S23 de Samsung revient à 679 € chez Cdiscount

Belle affaire à saisir sur le Galaxy S23 ! Pendant quelques jours, Cdiscount propose le smartphone Samsung au prix de revient de 679 euros grâce à un code promotionnel et à un bonus de reprise. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Jusqu'au lundi 27 mars 2023 inclus, Cdiscount vous permet de bénéficier de 135 euros de réduction sur l'achat du Galaxy S23. Disponible en plusieurs coloris et sa version 128 Go, le smartphone Samsung passe de 914 euros à 779 euros avec le coupon GALAXYS23 qui doit être saisi durant l'étape de la commande. De plus, le téléphone est éligible à un bonus de reprise de 100 euros, à condition de rendre un ancien appareil (voir conditions). Grâce au code et au bonus de reprise, le Samsung Galaxy S23 revient donc à 679 euros.

Concernant ses principales caractéristiques, le Galaxy S23 de Samsung associé à l'offre Cdiscount est équipé d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Afin d'en savoir plus sur le smartphone, découvrez notre prise en main du Samsung Galaxy S23 et notre article consacré au test du Galaxy S23.