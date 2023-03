Nouvelle baisse de prix pour les POCO X5 Pro et Redmi Note 11 Pro+ chez AliExpress !

AliExpress vous propose le POCO X5 Pro 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ à prix cassé pour son anniversaire. Les deux smartphones se retrouvent à moins de 300€. Retrouvez les deux offres ci-dessous.

Découvrir le POCO X5 Pro à prix mini

AliExpress continuent de célébrer son anniversaire en grandes pompes. Aujourd'hui, l'enseigne met les smartphones à l'honneur avec notamment le POCO X5 Pro 5G à prix mini. Jusqu'au 27 mars prochain à 8h59, le smartphone est disponible pour seulement 264€ au lieu de 349€ avec le code AEFR55.

Avec le POCO X5 Pro 5G, vous profitez d'un processeur Snapdragon 778 octa-core avec jusqu'à 8Go de RAM et 256Go de stockage SSD. Il propose également un écran de 6,67″ FHD+ AMOLED avec une résolution de 2400 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Côté autonomie, il tient sans problème toute une journée, voire plus, grâce à sa batterie de 5000mAh et propose la charge turbo 67W. Son module photo arrière inclut 3 capteurs (108Mp + 8Mp + 2Mp) et il propose aussi un module frontal de 16Mp.

Il est compatible avec le WiFi 5 et le Bluetooth 5.2 et propose la 5G pour une rapidité sans pareille.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G à moins de 300€ !

Découvrir le Redmi Note 11 Pro+ à prix mini

Pendant l'anniversaire d'AliExpress, vous pouvez aussi profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ pour seulement 294€ au lieu de 349€ avec le code AEFR55.

Avec le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, vous profitez d'un smartphone à la pointe de la technologie, et ce, pour un prix vraiment abordable. Côté performances, il propose un processeur MediaTek Dimensity 920 OCta Cote avec jusqu'à 8Go de RAM et 256Go de stockage SSD. On note aussi son taux de rafraîchissement de 120Hz qui lui apporte une fluidité optimale.

Sur sa fiche technique, on trouve également une batterie de 4500mAh avec l'HyperCharge 120W. Il peut ainsi se charger à 100% en seulement 15 minutes ! Côté photo, il propose 3 capteurs arrière de 108Mp + 8Mp + 2Mp avec un capteur frontal de 16Mp. Enfin, côté connectivité, il est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 !

Précisons finalement que les 2 smartphones sont expédiés depuis la France métropolitaine et livrés en France gratuitement en seulement 3 jours.

Jusqu'au 27 mars prochain, AliExpress vous propose de nombreuses autres offres pour son anniversaire avec jusqu'à -80% de réduction immédiate sur une multitude d'articles. Rendez-vous vite sur le site pour faire le plein de bonnes affaires !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.