Le casque stéréo sans fil Xbox est à 78,84 € grâce à ce bon plan

Bon plan à saisir pour les possesseurs d'une console Xbox Series ! En ce moment, le géant Amazon et l'enseigne française Leclerc se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs d'acquérir le casque stéréo sans fil Xbox à moins de 79 euros.

Après la manette Xbox Series à moins de 45 euros chez Fnac, c'est au tour d'un autre accessoire dédié à la console Microsoft de faire l'objet d'une offre promotionnelle intéressante.

Vendu au prix conseillé de 99,99 euros, le casque stéréo sans fil Xbox est affiché à exactement 78,84 euros chez Amazon et sur le site Leclerc. Cela fait donc une remise non négligeable de 21 euros. Pour information, la livraison du produit se fait gratuitement à domicile ou en magasin Leclerc, en fonction du marchand choisi.

Fourni avec un câble de chargement USB-C long de 35 cm, le casque Xbox associé à l'offre Amazon/Leclerc a l'avantage de se connecter directement à la console avec la connexion sans fil sans avoir besoin d’un dongle, de câbles ou d’une station d’accueil. Le design léger et flexible avec le serre-tête réglable offre une expérience confortable pendant les sessions de jeu prolongées. Les molettes sur chaque écouteur permettent de régler rapidement et facilement le volume/l’équilibre entre le son du jeu et celui de la discussion. Enfin, le casque dispose d'une batterie lithium-ion interne rechargeable avec jusqu’à 15 heures d’autonomie par charge. Une recharge de 30 minutes permet d’obtenir une autonomie d’environ 4 heures.