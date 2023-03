La manette sans fil Xbox Series est à 39,99 € avec un code, vite !

N'attendez pas trop si vous voulez vous procurer une deuxième manette sans fil Xbox Series ! En ce mercredi 29 mars 2023 uniquement, l'accessoire de la console de Microsoft est à 39,99 euros grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Direction le site Rakuten où vous avez la possibilité de vous procurer la manette Xbox Series à moins de 40 euros. Aujourd'hui seulement, le site e-commerce vous permet d'avoir l'accessoire sans fil au prix de 39,99 euros au lieu de 44,99 euros par l'intermédiaire de la boutique Boulanger. Afin d'obtenir la réduction de 5 euros, il suffit de saisir le coupon RAKUTEN5 au cours de l'étape de la commande. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris Electric Volt de la manette et la livraison du produit est gratuite à domicile.

Pour rappel, la manette Microsoft compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est aussi équipée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.