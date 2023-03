Offrez-vous la manette Xbox Series à moins de 45 € chez Fnac

Avis aux possesseurs d'une Xbox Series S ou Xbox Series X ! Chez Fnac, la manette sans fil compatible avec la console de Microsoft est à moins de 45 euros pendant une durée limitée.

Jusqu'au dimanche 2 avril 2023 et ce dans la limite des stocks disponibles, la manette Xbox Series bénéficie de 25% de réduction sur le site Fnac. Grâce à cette remise, le prix de l'accessoire de la console next-gen de Microsoft passe ainsi de 59,99 euros à 44,99 euros. Au moment de rédiger les lignes de cet article, trois coloris sont proposés : Robot White, Electric Volt et Shock Blue.

Pour information, la manette Microsoft compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est également dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.