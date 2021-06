Bon plan Sony WH-1000XM4 : le très bon casque sans fil passe sous les 300 € !

Profitez vite de ce bon plan pour vous procurer le Sony WH-1000XM4 sous les 300 euros. Pendant une durée très limitée, le casque sans fil de la marque japonaise est à exactement 299,99 euros chez Darty et Rakuten. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Les sites e-commerces Darty et Rakuten profitent du Prime Day Amazon 2021 pour permettre à leurs clients respectifs d'acquérir un excellent casque sans fil à prix réduit.

Jusqu'à ce soir, le Sony WH-1000XM4 est vendu au tarif de 299,99 euros au lieu de 329,99 euros. Pour obtenir la réduction de 30 euros, il faut saisir le coupon RAKUTEN30 chez Rakuten et le code SON30 chez Darty. Pour information, le Sony WH-1000XM3 fait aussi l'objet d'une promotion.

Pour en revenir au casque, le casque Sony WH-1000XM4 est notamment équipé de la réduction de bruit personnalisable sur 20 niveaux et est compatible avec les appareils tournant sous iOS et Android. Il dispose aussi d'une autonomie maximale de 38 heures et, grâce à la fonction de charge rapide, un temps de 10 minutes de chargement suffit pour avoir 5 heures d’écoute supplémentaire. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le casque, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Sony WH-1000XM4.