L’excellent casque Sony WH-1000XM3 passe sous la barre des 200 €, vite !

Le casque Sony WH-1000XM3 est à un prix que nous avons rarement vu depuis son lancement. L'excellent casque à réduction de bruit est sous la barre des 200 € en ce moment sur Darty avec un l'utilisation d'un code promo.

Malgré l'arrivée de son successeur, le Sony WH-1000XM3 séduit toujours et est resté dans le cœur de nombreux audiophiles. D'autant plus qu'on le retrouve aujourd'hui moins cher qu'il y a quelques mois. Si vous souhaitez acheter cet excellent casque sans fil à réduction de bruit active, Darty le propose en ce moment à 199,99 € au lieu de 279,99 €. Cela représente une réduction de 80 €.

Le prix affiché est de 229,99 €, mais ne vous y trompez pas. L'enseigne vous l'offre bien sous la barre des 200 € grâce au code promo SON30. Renseignez-le au moment de confirmer votre commande pour profiter d'une réduction immédiate de 30 € qui ramène le tarif à 199,99 €. C'est un très bon prix pour le Sony WH-1000XM3 qui dispose de nombreux atouts de séduction.

Il reste l'un des meilleurs casques du marché pour sa conception premium, son ergonomie, sa qualité audio et surtout pour l'excellence de sa réduction de bruit active. Vous bénéficiez par ailleurs des codecs codecs LDAC, AptX et AptX HD. Ce casque offre une autonomie allant jusqu'à 30 heures avec la réduction de bruit activée. Et quand vous vous retrouvez en panne d'autonomie, il suffit de 15 minutes de charge pour lui redonner 8 heures d'endurance.