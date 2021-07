L’excellent casque sans fil Microsoft Xbox Series est à prix réduit pour les soldes d’été

Pour vos sessions de jeu en ligne avec votre Xbox Series, rien de tel que d'avoir l'excellent casque sans fil à l'effigie de la console de Microsoft. Actuellement, le casque Microsoft Xbox Series fait l'objet d'une réduction de 15% sur le site de Boulanger. Toutes les informations à savoir sont à lire dans la suite de l'article.

Alors qu'il est encore possible d'acquérir la manette Xbox Pulse Red à un bon prix sur le site de la Fnac, le marchand français Boulanger vous donne la possibilité le casque sans fil Microsoft Xbox Series à prix réduit.

Vendu en temps normal à 99,99 euros, l'accessoire de la marque Microsoft voit son tarif diminuer à 85 euros. Pour obtenir la remise de 15%, il suffit de saisir le coupon VIP15 après avoir ajouté l'article au panier.

Compatible avec les appareils Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10, le casque sans fil Xbox fourni avec un câble de chargement USB-C est doté d'un bandeau métallique intérieur en acier avec rembourrage en mousse. Il est aussi équipé d'une tige pliable avec deux micros et une LED. L'appareil embarque la technologie sans fil Bluetooth 4.2 et une batterie en lithium-ion lui permettant de fonctionner pendant une durée maximale de 15 heures. Pour information, une recharge de 30 minutes donne la possibilité d'avoir une autonomie d’environ 4 heures et une recharge complète prend presque 3 heures.

