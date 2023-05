Bon plan carte microSD : la SanDisk Ultra 256 Go est à bas prix !

Profitez d'une vente flash Amazon pour vous offrir une carte microSD à bas prix ! Actuellement, la SanDisk Ultra d'une capacité de 256 Go est affichée à moins de 23 euros seulement. Une offre intéressante qui risque probablement de ne pas durer.

Une carte mémoire de type microSDXC est à l'honneur sur le site Amazon. Au cours d'une vente flash à durée indéterminée, le fameux site de commerce en ligne vous propose d'acquérir en promotion la SanDisk Ultra avec 256 Go d'espace de stockage.

En ce moment, la carte microSDXC est vendue à exactement 22,92 euros au lieu de 25,99 euros ; soit 12% moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite en point relais.

Idéale pour étendre la mémoire d'un smartphone ou d'une tablette Android, la SanDisk Ultra disponible dans un coloris rouge/gris est une carte mémoire qui dispose de la classe 10 pour l'enregistrement et le visionnage des vidéos en Full HD, et de la classe A1 pour un chargement plus rapide des applications. Livré avec un adaptateur SD, l'accessoire possède des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 120 Mo/s afin de déplacer, par exemple, jusqu'à 1 000 photos par minute.