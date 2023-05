Étendez la mémoire de votre PC avec cette clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit 512 Go à prix réduit

Besoin d'une clé USB pour étendre la mémoire de votre PC ou de votre ordinateur portable ? Craquez sur la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit de 512 Go qui est proposée par le site Amazon à prix réduit.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la carte microSD SanDisk Ultra 256 Go à bas prix, c'est au tour d'un autre produit de la marque SanDisk de faire l'objet d'un bon plan chez Amazon.

En ce moment, la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit d'une capacité de 512 Go est vendue par le célèbre site e-commerce au prix de 47,58 euros au lieu de 54,38 euros ; soit 13% moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Concernant ses points forts, la SanDisk Ultra Fit est une clé USB 3.1 compacte et plug-and-stay haute vitesse qui dispose de performances vous permettant de déplacer des fichiers jusqu'à 15 fois plus rapidement qu'avec une clé USB 2.0 standard. La vitesse de lecture peut atteindre les 130 Mo/s. Garantie cinq ans par le fabricant, la clé USB a été aussi conçue pour les tablettes, les TV, les consoles de jeu et les autoradios. Enfin, l'accessoire affiche des dimensions de 30 x 14 x 5 millimètres.