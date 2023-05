Idéal pour PC et Xbox, ce pack volant + pédalier Thrustmaster est à 129,99 €

Avis aux fans de simulation de courses sur PC ! Chez Cdiscount, vous avez la possibilité de vous offrir un pack Thrustmaster composé d'un volant et d'un pédalier pour exactement 129,99 euros.

Quelques jours seulement après la fin de l'édition printanière des French Days 2023, Cdiscount a décidé de frapper fort en proposant aux gamers d'avoir un volant de course et un pédalier sous forme de pack promotionnel.

Actuellement, le pack TMX Force Feedback est vendu par le site e-commerce français au prix de 129,99 euros au lieu de 189,99 euros ; soit 60 euros moins cher par rapport au prix constaté sur d'autres boutiques en ligne. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Essentiellement compatible sur PC (Windows 10/8/7/Vista) et Xbox (Series X|S et One), le volant de course ergonomique Thrustmaster TMX avec un pédalier est doté d'un retour de force réactif, précis et silencieux avec système de poulie à courroie. On retrouve également 12 boutons d’action, une croix multidirectionnelle, un revêtement texture gomme, un mécanisme mixte à courroie + engrenages ou bien encore un système de fixation robuste et polyvalent. Quant au pédalier, il s'agit de deux pédales ajustables avec un large repose-pieds.