iPad Air : belle offre à saisir sur le modèle 2022 de la tablette Apple

Envie de vous offrir une tablette tactile de la marque Apple ? Chez Amazon, le modèle 2022 de l'iPad Air fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

La 5ème génération de l'iPad Air est en promotion sur la plateforme française du géant du commerce en ligne Amazon. En effet, à la veille de Noël, le modèle 2022 de la tablette tactile signée Apple et proposée dans coloris gris sidéral est au prix de 689 euros au lieu de 730 euros ; soit 40 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version Wifi de l'Apple iPad Air incluant 64 Go d'espace de stockage. La livraison du produit est gratuite à domicile et il est possible de bénéficier d'un paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Sorti en mars 2022, l'iPad Air 5ème génération dispose d'un écran Liquid Retina Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 10,9 pouces avec la technologie IPS, une résolution de 2 360 x 1 640 pixels, une large gamme de couleurs (P3) et un affichage True Tone. On retrouve aussi la puce Apple M1, une mémoire vive de 6 Go de RAM, le système d'exploitation iPad OS 15, un appareil photo grand‑angle 12 MP, une caméra avant ultra grand‑angle 12 MP et une autonomie pouvant aller jusqu'à 10 heures. Enfin, l'iPad Air est fourni avec un câble de recharge USB-C (1 m) et un adaptateur d’alimentation USB-C de 20 W.