Très bon prix sur le MacBook Air avec M1 d’Apple avant les soldes

Belle affaire à saisir sur les deux sites e-commerce Amazon et Cdiscount à propos du MacBook Air avec M1 ! Juste avant les soldes, l'ordinateur d'Apple passe à exactement 949,99 euros. On vous explique comment profiter de ce très bon prix dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI ACHETER L'APPLE MACBOOK AIR AVEC M1 (CDISCOUNT)

C'est donc à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que le MacBook Air avec M1 fait l'objet d'un bon deal sur Amazon et chez Cdiscount, avant les soldes d'hiver 2023.

Affiché au tarif de 1049 euros au tout début du mois de janvier, l'ordinateur portable de la marque Apple est vendu à exactement 949,99 euros sur les deux sites de commerce en ligne. Sur Amazon, il est nécessaire de cocher un coupon de réduction qui est visible sur la fiche produit. Quant à Cdiscount, il est conseillé d'être membre CDAV et de saisir le code MAC50CDAV au cours de l'étape du panier.

Pour rappel, le MacBook Air d'Apple 2020 est un ordinateur portable doté d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il embarque également la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une autonomie longue durée pouvant atteindre 18 heures en fonction de l’utilisation et le système MacOS 10.14 Mojave. Côté connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont essentiellement de la partie.