La série Blade Runner 2099 franchit une étape importante, la sortie se rapproche

Après plusieurs mois sans aucune nouvelle, on apprend que la série Blade Runner 2099 est toujours sur les rails. Le spin-off est prévu pour une sortie sur Prime Video dans le courant de l'année.



Le roman “Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?” de l'auteur de science-fiction Philip K. Dick est un monument du genre. Pourtant son titre ne vous dit peut-être rien. En revanche, celui de sa première adaptation au cinéma par Ridley Scott en 1982 vous parle forcément : Blade Runner. Le film mettant en scène Harrisson Ford dans sa chasse aux réplicants rebelles, des androïdes qui se cachent sur Terre après leur révolte, est devenu culte.

S'il a inspiré bon nombre d’œuvres ultérieures, il n'a eu droit qu'à une seule suite en long-métrage, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve en 2017. Les fans de l'univers n'ont depuis plus grand chose à se mettre sous la dent. Forcément, lorsque Amazon annonce qu'une série Blade Runner va voir le jour, l'enthousiasme est immense. Mais entre la grève des scénaristes américains en 2023 et la nécessité de changer de lieu de tournage, les retards s'accumulent et le silence entoure la production. Ce dernier est désormais rompu.

Blade Runner 2099 est en très bonne voie, la sortie sur Prime Video approche

C'est officiel : le tournage de la série Blade Runner 2099 est terminé. Les équipes vont donc pouvoir passer à l'étape de la post-production. Pour rappel, l'histoire se déroulera 50 ans après les événements du second film, et donc 80 ans après ceux du premier donc l'action se passe en 2019.

Michelle Yeoh y incarnera un réplicant en fin de vie. Elle rencontrera Cora (Hunter Schafer), une caméléon en fuite forcée de changer régulièrement d'identité pour survivre. Joignant leur forces, les deux personnages se retrouveront embarquées dans une conspiration de grande envergure.

Le reste du casting est également connu : Tom Burke, Katelyn Rose Downey, Amy Lennox, Maurizio Lombardi, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Daniel Rigby, Johnny Harris, Matthew Needham ou encore Sheila Atim seront de la partie. Jonathan van Tulleken, à qui l'on doit l'excellente série Shogun sur Disney+, réalisera les 10 épisodes de Blade Runner 2099. Ils sortiront sur Prime Video dans le courant de l'année 2025.

Source : ComicBook