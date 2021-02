Black Widow est toujours prévu pour une sortie cinéma et veut éviter Disney +

Disney persiste. Malgré la pandémie de coronavirus qui paralyse l’industrie du cinéma, le film Black Widow sortira bien dans les salles en mai prochain, et non directement sur Disney+. Une prévision optimiste, voire impossible.

Black Widow devait sortir au cinéma en mai 2020 et lancer la phase 4 du MCU. Il était censé être suivi par Eternals en novembre 2020 et Shang-Chi… le 12 février 2021. Mais le coronavirus est venu jouer les trouble-fête et a complètement chamboulé ce calendrier bien établi. Malgré la fermeture des salles un peu partout dans le monde, Disney prévoit toujours de sortir Black Widow au cinéma.

Bob Chapek, le PDG de Disney, a réaffirmé son intention de sortir le film en utilisant le schéma classique lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs. Cependant, il est conscient de la situation et n’exclut aucune possibilité :

J’insiste sur le mot « flexibilité », mais nous avons toujours l’intention de le sortir (Black Widow) au cinéma.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Black Widow est donc toujours prévu pour une sortie en mai. Et mai, c’est demain. Il serait très étonnant de voir la situation revenir à la normale d’ici là. Marvel Studios peut donc faire le choix d’encore décaler son film aux calendes grecques dans l’espoir de jours meilleurs. Toutefois, le studio a un planning très serré et les films suivants sont déjà entrés en production, voire tournés. Il ne sera pas possible de décaler Black Widow éternellement.

A lire aussi – Disney+ : prix, date de sortie, catalogue films et séries, ce qu’il faut savoir

Disney + va vite devenir inévitable pour Black Widow

Une solution toute trouvée existe déjà, mais pour le moment, Disney se refuse à y penser : sortir directement le film sur Disney+. La firme de Mickey a déjà utilisé cette option pour Mulan et Soul, tous deux prévus pour les cinémas à la base. Etonnamment, le streaming a toujours été écarté pour le film Marvel.

Il faudra toutefois s’y résoudre à un moment ou un autre. Warner Bros, a par exemple choisi de sortir tous ses blockbusters de 2021 sur HBO Max. Voir un film Marvel débarquer sur Disney+ ne serait donc pas aberrant, surtout que le MCU est déjà décliné en série (notamment avec Wandavision) sur la plateforme.

Pour rappel, Black Widow racontera les dernières aventures du personnage incarné par Scarlett Johanson avant Avengers Infinity War. Le film devrait répondre à plusieurs questions concernant son passé, et notamment sur sa formation d’espionne de haut vol.