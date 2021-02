Des cinémas proposent de jouer à des jeux vidéo sur grand écran pour survivre au COVID-19

Les salles de cinéma souffrent de la pandémie de coronavirus. Ne pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes à la fois, certaines ont décidé d’improviser en permettant aux gamers de venir jouer en profitant du grand écran.

L’industrie du cinéma est très touchée par le coronavirus et les salles obscures plus particulièrement. Avec les restrictions un peu partout dans le monde, impossible d’accueillir du public pour voir le dernier blockbuster à la mode (s’il y en a). Alors certaines chaînes tentent d’innover en proposant des services bien particulier. Des salles américaines et coréennes donnent la possibilité de louer leurs salles… pour jouer au jeu vidéo.

C’est la BBC qui nous rapporte cette histoire étonnante. Qui n’a jamais eu envie de brancher sa console dans une salle de cinéma afin de profiter d’un écran immense et d’un son de qualité ? Une manière parfaite de savourer les derniers AAA en date, comme Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, ou tout simplement les jeux multijoueurs. C’est possible en Corée du Sud grâce à la chaîne CGV, qui propose désormais ce type de service.

90 dollars de l’heure

C’est un employé de la société, Seung Woo Han, qui a eu l’idée de louer des salles entières pour jouer. Il a proposé le concept qui a finalement été appliqué à travers toutes les salles du pays. Une manière pour la chaîne de se maintenir à flot dans ces temps difficiles.

Il faut toutefois que tous les partis y trouvent leur compte, aussi bien les joueurs que la chaîne. Le prix à payer pour louer une salle entière est donc relativement élevé. Comme le note la BBC, quatre personnes maximum peuvent louer une salle pour deux heures à un prix d'environ 90 dollars. Il s’agit ici du tarif en journée, puisqu’après 18 heures, il monte à 135 dollars environ. A titre de comparaison, une place dans une salle de CGV pour voir un film coûte autour des 12 dollars. Certes, cela n’amortit pas le manque à gagner, mais c’est déjà un revenu. A noter que la salle ne fournit pas la console ou les manettes, le joueur ne louant que l’écran. Il faut donc venir avec sa PS5 ou sa Xbox Series X et assez de pads si plusieurs personnes veulent en profiter.

Des cinémas américains proposent la même chose

Depuis que le service a été lancé en début d’année, ce sont plus de 130 séances qui ont été réservées. Comme l'indique la BBC, les consommateurs moyens sont des hommes trentenaires ou quarantenaires. Des couples et des familles ont également cédé à la tentation.

Il n’y a pas qu’en Corée du Sud que les cinémas ouvrent à des personnes seules ou des petits groupes pour jouer. La chaine américaine Malco Theatres, basée à Memphis (Tennessee), propose aussi de louer ses salles dans trente six établissements répartis dans tout le Midwest. Ici, il faudra compter 100 dollars pour deux heures et 150 dollars pour trois. Cependant, les restrictions sont moindres, puisque vint personnes peuvent utiliser la salle pendant ce laps de temps.

Il s’agit là encore d’une solution de secours qui n’est pas suffisante pour rentrer dans les frais. Comme l’indique la vice-présidente de la chaîne Malco, Karen Melton, la location de salles est certes très populaire, mais ne lui permet absolument pas de faire du profit.

L’industrie du cinéma subit de plein fouet la crise du Covid et les salles ne sont pas les seules à souffrir. Les studios ont également dû improviser. Certains ont choisi de décaler leur film aux calendes grecques, comme Sony avec le prochain James Bond, tandis que d’autres ont fait le choix du streaming. C’est le cas de Disney avec Mulan ou Soul et surtout de Warner Bros, qui a annoncé sortir tous ses blockbusters de 2021 directement sur son service HBO Max. En France, les salles de cinéma sont pour le moment toujours fermées jusqu’à nouvel ordre.

Source : BBC