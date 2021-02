The Mandalorian : la série est toujours plus populaire que Wandavision sur Disney+

The Mandalorian a terminé sa saison 2 il y a un moment, tandis que Wandavision nous régale chaque semaine. Pourtant, la première est encore beaucoup plus populaire que la deuxième, selon un cabinet d’analyse, même si cela pourrait changer très vite.

La popularité est-elle quantifiable ? Oui, selon le cabinet d’analyse Parrot Analytics. Il se targue en effet de pouvoir analyser la demande concernant les séries et programmes TV, en se basant sur les discussions sur les réseaux sociaux, les recherches Google ou encore les mentions sur des sites spécialisés, même ceux qui sont illégaux comme The Pirate Bay.

Ainsi Parrot Analytics peut déterminer quelle série a le plus de « demandes » de la part des spectateurs aux Etats-Unis chaque mois. A ce petit jeu, c’est l’anime L’attaque des Titans qui se hisse à la première marche du podium, avec une demande 110 fois supérieure à la moyenne. Il est suivi par Bob L’Eponge et par le Saturday Night Live. Ce panel concerne tous les programmes, qu’importe la plate-forme. Et comme on peut le voir, c’est encore les chaînes traditionnelles qui dominent ce segment aux Etats-Unis.

Cobra Kai roi du streming

Parrot a isolé les contenus uniquement disponibles sur les plateformes de streaming. Et surprise, c’est la série Cobra Kai (Netflix) qui arrive en tête, avec une demande 65 fois supérieure à la moyenne. Mais la surprise est de voir The Mandalorian en second (63X), juste devant Wandavision (60X). Une donnée étonnante, étant donné que les aventures de Mando sont terminées depuis plusieurs semaines, alors que Wandavision est actuellement diffusé chaque vendredi sur Disney +.

Mais la série Marvel est en progression, alors que Mando stagne. Le classement du mois de février devrait donc être en la faveur de la série de Wanda et Vision. Cette dernière a déjà dépassé Stranger Things et les révélations du dernier épisode vont sans doute pousser les gens à discuter encore plus de la série.

Si Netflix et Disney + dominent le classement, on note tout de même une belle poussée pour Amazon Prime avec notamment The Expanse ou The Boys, qui continue à faire parler même des mois après sa saison 2. HBO Max est également présent grâce à la série Titans.

Source : Parrot Analystics