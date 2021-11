Black Friday Xiaomi : 40% de réduction sur le gonfleur électrique Mi Portable Air Pump

Si vous avez besoin d'un gonfleur électrique à moins de 30 euros, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser. Au cours d'une durée limitée, dans le cadre du Black Friday, le Xiaomi Mi Portable Air Pump bénéficie de 40% de réduction chez Amazon.

Vous exactement jusqu'à ce lundi 29 novembre 2021 pour vous procurer en promotion le célèbre gonfleur électrique de Xiaomi sur le site Amazon. Affiché au prix conseillé de 49,99 euros, le Mi Portable Air Pump de la marque chinoise est au tarif réduit de 29,90 euros à l'occasion du Black Friday ; ce qui fait une remise immédiate de 40%.

La pompe à air électrique universelle permet de gonfler la plupart des pneus et des objets du quotidien (vélo, voiture, moto, ballon,…) avec une pression pouvant aller jusqu'à 10,3 bars. L'appareil embarque une batterie de 2000 mAh et un écran numérique de type LED. D'un poids de 500 grammes environ, l'accessoire affiche des dimensions de 124 x 71 x 45,3 mm et se charge complètement en moins de trois heures. Enfin, le Mi Portable Air Pump de Xiaomi qui est un produit vendu et expédié par Amazon est fourni avec une valve amovible, un câble d'alimentation, un sac de rangement et un manuel d'utilisation.

