Black Friday SSD Interne : Amazon et Cdiscount bradent le WD Blue SN550 de 1 To

Le SSD NVMe M.2 WD Blue SN550 d'une capacité de 1 To fait l'objet d'une grosse réduction à l'occasion du Black Friday chez Amazon et Cdiscount. Alors qu'on le retrouve généralement à 99,99 €, son prix a chuté à 69,99 €. C'est une excellente affaire pour ceux qui veulent se l'offrir à moindre coût.

Votre ordinateur portable dispose d'un port NVMe M.2 ? Si vous cherchez un SSD de capacité confortable, le WD Blue SN550 de 1 To est à son prix le plus bas en ce moment à l'occasion du Black Friday Amazon et Cdiscount. Vendu habituellement au prix de 99,99 €, il est possible de l'avoir à un tarif bien plus accessible.

Les deux enseignes le proposent en effet au prix de 69,99 €. Cela correspond à une réduction immédiate de 30 €, soit 30% au moins. Au moins, car on le retrouve jusqu'à plus de 150 € chez certains concurrents.

Le WD Blue SN550 de SSD offre des performances solides, avec des débits en lecture d'environ 2800 Mo/s et de 1950 Mo/s pour la vitesse en écriture. De quoi profiter d'une fluidité bien plus élevée que celle offerte par les SSD au format SATA. Pour rappel, il exploite les interfaces PCI Express 3.0 x4 (NVMe).

Enfin, et toujours dans le cadre du Black Friday, le SSD interne Gigabyte 256 Go est à seulement 22,99 €. Il est au format SATA et l'espace de stockage est moindre que celui du WD Blue SN550. Mais vous l'avez à un tarif beaucoup moins élevé si vous disposez d'un petit budget.

