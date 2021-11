Ce SSD interne Gigabyte 256 Go s’affiche à seulement 22,99 € pour le Black Friday !

Le Black Friday Cdiscount c'est ce jeudi 25 novembre ! Pour l'occasion, le e-commerçant dégaine des promos en tous genres sur de nombreuses catégories de produits. Le rayon de l'informatique n'est pas oublié, notamment les périphériques de stockage qui sont pour le coup bradés. C'est le cas par exemple avec ce SSD interne 256 Go de marque Gigabyte qui voit son prix dégringoler à 22,99 €.

Envie de redonner un coup de boost à votre ordinateur sans forcément dépenser une fortune ? L'acquisition d'un SSD peut sérieusement vous y aider. 15 fois plus rapides que les HDD traditionnels, ils sont de plus en plus abordables. Les bons plans du Black Friday tombent justement à pic pour en acheter un à très petit prix.

Cdiscount propose par exemple un bon plan qui permet de s'équiper du modèle Gigabyte (référence GP-GSTFS31256GTND) pour seulement 22,99 € au lieu de 49,99 € en moyenne, soit une réduction de plus de 50 %. C'est la version 256 Go qui fait l'objet de cette promotion dans le cadre du Black Friday Cdiscount.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce SSD est au format 2.5 pouces. Il s'adapte aussi bien avec les PC portables embarquant un emplacement prévu qu'avec les ordinateurs de bureau type tour possédant une baie 2.5″. Il utilise l'interface SATA 6 Gb/s – ATA série de 7 broches et propose des débits de transfert de 500 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en écriture. Enfin, c'est un SSD avec une mémoire flash NAND TLC (Triple Level Cell) auquel nous avons à faire, prenant en charge les technologies TRIM et S.M.A.R.T.

