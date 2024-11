L'excellent Sony WH-1000XM5 fait l'objet d'une jolie chute de prix lors du Black Friday 2024. Sur le site Amazon, le casque sans fil à réduction de bruit passe sous les 280 euros seulement. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Black Friday Amazon 2024 a officiellement commencé et de nombreux produits high-tech bénéficient déjà d'offres intéressantes, comme le Sony WH-1000XM5. Disponible en quatre coloris, le très bon casque sans fil à réduction de bruit est vendu par la plateforme allemande du site e-commerce au prix exact de 271,26 euros au lieu de 419 euros. Cela fait une réduction de plus de 140 euros par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, des frais de port à hauteur de 5,36 euros sont appliqués pour une livraison en France. Au total, le casque Sony WH-1000XM5 revient donc à 276,62 euros.

Sony WH-1000XM5 : un casque sans fil avec l'une des meilleures réductions de bruit du marché

Digne successeur du WH-1000XM4, le Sony WH-1000XM5 est un casque ayant l'une des meilleures réductions de bruit du marché (ANC) grâce à la présence de quatre microphones sur chaque oreillette. Compatible avec le Bluetooth 5.2, les assistants vocaux et la technologie HI-Res audio, le casque sans fil de la marque japonaise peut être utilisé lors d'une durée maximale de 40 heures via sa batterie rechargeable en Lithium-ion. Avec la charge rapide, un temps de chargement de trois minutes en USB-C donne la possibilité d'avoir une autonomie supplémentaire de 60 minutes.

Au niveau des fonctionnalités, l'appareil propose la pause automatique de la lecture qui s’active lorsqu'il est retiré des oreilles. On trouve aussi la fonction Speak To chat ou bien encore des contrôles tactiles pour modifier, entre autres, le volume d’un simple geste. Enfin, il faut savoir que le casque Sony WH-1000XM5 est fourni avec un étui de transport pliable, un câble jack long de 1,2 mètre et un câble USB.