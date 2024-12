Black Friday Sony WF-1000XM5 : les écouteurs sans fil sont à prix cassé sur Amazon

Si vous voulez vous offrir des écouteurs sans fil avec un son incroyable et une réduction active du bruit ultra efficace, vous devez prendre les Sony WF-1000XM5. Sur Amazon, ils sont moins chers pendant le Black Friday pour pouvoir vous l’offrir à prix mini.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Attention, il n’y a qu’un Black Friday par an et celui de 2024 arrive bientôt à son terme. Ce serait dommage de devoir attendre une année complète avant de pouvoir profiter d’offres aussi intéressantes. Amazon met les bouchées doubles avec de très nombreuses promotions qui font rêver.

C’est le cas des écouteurs Sony WF-1000XM5 qui sont reconnus comme l’un des meilleurs modèles du marché, devant les AirPods Pro d’Apple. À leur lancement, ces écouteurs étaient vendus pour presque 300 euros. Mais heureusement, depuis le prix a baissé et Amazon vous le propose pendant le Black Friday pour 199 euros. Les Sony WF-1000XM5 chutent ainsi sous la barre des 200 €. C’est un prix très attractif pour un modèle de cette qualité !

Sony WF-1000XM5 : l’excellence dans vos oreilles à prix cassé

Les successeurs des déjà excellents WF-1000XM4 sont des écouteurs intra-auriculaires avec une expérience d'écoute proche de la perfection. Ce modèle offre un son dynamique et riche avec un rendu équilibré autant sur les basses, les mediums que sur les aigus.

Et la qualité sonore n’est que le premier point fort de ce modèle car il est aussi excellent au niveau de la réduction de bruit active. Équipés de deux processeurs et de deux micros, les Sony WF-1000XM5 offrent un traitement antibruit en temps réel très efficace. C’est tout simplement à l’heure actuelle la meilleure réduction de bruit active du marché des écouteurs sans fil, tout simplement.

Et pour conclure sur une dernière note positive, l’autonomie atteint presque 9 heures avec réduction de bruit active et 12 heures sans réduction de bruit active et le boîtier peut recharger jusqu’à trois fois vos écouteurs.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test des Sony WF-1000XM5.