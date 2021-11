Black Friday Galaxy S21 : le smartphone 5G de Samsung est à prix canon

Le Galaxy S21 fait l'objet d'une belle affaire chez Electro Dépôt à l'occasion du Black Friday. Le smartphone 5G de Samsung passe en effet sous la barre des 640 euros. Une offre intéressante sur un téléphone Premium qui est bien sûr à ne pas rater !

Le Black Friday 2021 tourne à plein régime en ce vendredi 26 novembre. Pour ce nouveau deal consacré à l'événement commercial, Electro Dépôt propose à ses clients de se procurer le Galaxy S21 à un prix très attractif.

Actuellement, le smartphone 5G de la marque Samsung qui est disponible dans sa version 128 Go est vendu au tarif exact de 638,98 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le même téléphone est vendu 10 euros sur le site officiel de Samsung.

Présenté en même temps que le S21+ et le S21 Ultra, le Samsung Galaxy S21 est un un smartphone équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Le téléphone du géant coréen embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un processeur Exynos 2100, une batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android. Côté APN, on retrouve un triple capteur principal de 64 MP + 12 MP + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy S21.