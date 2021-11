Black Friday : le Realme C11 passe sous les 80 € chez Electro Dépôt

Si vous cherchez un smartphone pas trop cher à l'occasion du Black Friday, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Chez Electro Dépôt, le Realme C11 passe sous la barre des 80 euros seulement. Une offre qui est bien évidemment à ne pas rater pour les petits budgets !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan associé au Black Friday et consacré au domaine de la téléphonie, le site Electro Dépôt propose à ses clients de se procurer le Realme C11 à exactement 79,98 euros. Il s'agit plutôt d'une belle offre à saisir puisque le téléphone est affiché à 119 euros sur le site du constructeur. Et pour information, pour celles et ceux qui veulent un smartphone 5G de Realme, il y a le Realme 8 à 159 euros.

Pour en revenir au Realme C11, le smartphone proposé dans sa version 2021 et dans un coloris gris par Electro Dépôt est doté d'un écran IPS de 6,52 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels. Il dispose également d'un processeur Unisoc SC9863A, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go extensible jusqu'à 256 Go par carte microSD (non fournie), d'une batterie de 5 000 mAh et du système d'exploitation mobile Android 11. Pour la photo, on retrouve un capteur arrière de 8 MP et un capteur frontal de 5 MP.

À voir aussi : les meilleures offres Black Friday sur les smartphones 4G et 5G