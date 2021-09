Realme 8 5G : cet excellent smartphone 5G est à prix sacrifié

Amazon et Cdiscount proposent le Realme 8 5G en promotion. S'il faut habituellement débourser 229 € pour s'en équiper, une réduction de 70 € permet de faire chuter son prix à seulement 159 €. Un bon plan qui risque à coup sûr, faire plus d'un heureux.

Du coté de Cdiscount, le smartphone Realme 8 5G est proposé à ce tarif avantageux dans le cadre d'une vente flash valable jusqu'à ce vendredi 10 septembre à 10h30. Du coté d'Amazon, aucune mention sur la durée de la promo, cela dit, elle doit sans nul doute être valable dans la limite de quelques pièces. Affiché à 159 € ai lieu de 229 €, ce modèle sera parfait pour les personnes désirant profiter de la vitesse du réseau 5G sans investir une fortune.

Pour en revenir au Realme 8 5G, ce smartphone propose un excellent rapport qualité prix. Grâce à ce bon plan, il devient l'espace de quelques heures, l'un des téléphones 5G le moins cher du marché. Le Realme 8 5G arbore un écran de 6,5 pouces de définition 2400 x 1080 pixels avec taux de rafraichissement de 90 Hz. La partie hardware est assurée par un SoC Mediatek Dimensity 700 gravé en 7 nm et une puce graphique Mali-G57 MC2.

C'est la version embarquant 64 Go de mémoire interne (extensible via microSD) et 4 Go de RAM qui fait l'objet de ce bon plan. En plus d'être compatible 5G, le Realme 8 est doté d'une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 18W qui lui assure une excellente autonomie. La partie photo n'est pas en reste puisque le terminal est équipé d'un capteur principal Nightscape de 48 MP et d'un capteur selfie de 16 MP. Enfin, le Realme 8 5G profite d’Android 11 servant de base à RealmeUI 2.0. A ce tarif, difficile de faire mieux !