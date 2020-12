Black Friday : Quelles sont les offres qui valent le coup ce mardi !

Alors que le Black Friday 2020 débute le vendredi 4 décembre, l’ensemble des boutiques en ligne telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty ou bien encore Rue du Commerce proposent toutes d’ores et déjà de belles offres dans le cadre de la Black Week. Nous avons fait le tour de celles qui valent vraiment le coup ce mardi !

Durant la Black Friday Week (semaine qui précède le Black Friday) les personnes voulant faire leur achats en prévision de Noël peuvent trouver des bons plans sur un grand nombre de produits high-tech. Nous en avons déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio, la Nintendo Switch, les smartphones et forfaits mobiles, les jeux et accessoires PS4, les montres et bracelets connectés, les enceintes connectées mais aussi sur les enceintes son Bluetooth !

Les idées cadeaux de Noël à moins de 100 euros

SSD PNY CS900 à partir de 15,99 €

Le SSD PNY CS900 fait l’objet d’une belle réduction pendant la Black Week Cdiscount. Il est en effet possible de se procurer la version 120 Go à 15,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 24,99 € au lieu de 39,99 € et celle de 480 Go à 44,99 € au lieu de 79,99 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d’ordinateur et disposent d’une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesse de lecture/écriture séquentielle : jusqu’à 550Mo/s / 515Mo.

Manette DualShock 4 à 39,99 €

Alors que la promotion sur la manette DualShock 4 est terminée, il est tout de même possible de s’en procurer une à 39,99 € au lieu de 59,99 €. C’est le coloris Midnight Blue qui fait encore l’objet d’une réduction sur le site d’Amazon. Tout les autres coloris sont repassés à leur prix originel de 59,99 €. Dernière chance donc !

Amazon Echo Show 5 à 44,99 €

L’Echo Show 5 d’Amazon est proposé à 44,99 € au lieu de 89,99 €. Avec son écran de 5,5 pouces, vous avez accès à votre calendrier, pouvez créer des listes de choses à faire, obtenir la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Coffret connecté de Noël Google Nest Mini à 49,99 €

Comme l’an dernier, c’est le retour du coffret connecté de Noël Google Nest Mini ! Il est vendu au tarif de 49,99 euros au lieu de 89,99 euros sur les sites Fnac et Darty. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre d’une vente prenant fin le 1er décembre 2020 à 9 heures et un accès à la plateforme de streaming musical Deezer Premium est offert pendant une durée de 6 mois.

Outre l’enceinte vocale Google Nest Mini, une guirlande électrique et une prise connectée On earz sont également incluses dans le pack. Avec la prise connectée, l’utilisateur pourra contrôler tous ses appareils électriques à la voix ou grâce à une application sur son smartphone.

Ultimate Ears MegaBoom édition limité à 74,90 €

On continue avec l’Ultimate Ears MegaBoom édition limitée proposée à 74,90 € au lieu de 139 € du coté d’Amazon. Ce modèle est plus imposant que la JBL Flip Essential et mesure 8.29 x 8.29 x 22.59 cm pour 877 grammes. L’appareil propose un son à 360 degrés à couper le souffle avec des basses profondes et se connecte via le Bluetooth à vos smartphones et autres tablettes.

Avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l’enceinte vous offre une autonomie maximale de 20 heures en continu (entre chaque charge par micro-USB) pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l’appareil. Les futurs acquéreurs pourront utiliser l’enceinte où ils le souhaitent puisqu’elle est étanche et résistante à la poussière grâce à la certification IPX7. Enfin, grâce à l’intégration vocale Siri + Google maintenant sur l’UE MEGABOOM, il vous suffit de le dire pour le lire.

Samsung Galaxy Buds à 99,99 €

Belle offre pour les écouteurs Samsung Galaxy Buds qui font l’objet d’une réduction de 30 euros du coté des enseignes Fnac et Darty et qui passent à 99,99 € au lieu de 149,99 €. De plus, pour leur achat, vous pouvez bénéficier d’un Google Nest Mini à 19,99 € (ajoutez-les deux produits au panier) ainsi que de 4 mois d’abonnement offerts au service de streaming musical Deezer Premium.

Les idées cadeaux de Noël entre 200 et 500 euros

Oppo A72 + écouteurs Enco W31 à 199 €

Chez Boulanger, le pack smartphone Oppo A72 avec une paire d’écouteurs sans fil intra auriculaire Enco W31 est à 199 €. Une belle affaire puisque le smartphone est généralement commercialisé seul pour 259 €. L’Oppo A72 est doté d’un écran 1080P, d’une quadruple caméra 48MP AI, d’une batterie de 5000mAh compatible charge rapide de 18W. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 665, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Oppo Reno à 269,90 €

l’enseigne de la grande distribution propose un bon plan permettant de se procurer le smartphone Oppo Reno pour 269,90 € au lieu de 399,90 € soit une réduction de 130 €. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

Coté caractéristiques techniques, le terminal est doté d’un écran AMOLED panoramique de 6,4 pouces définition de 1080 x 2340 pixels, de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go, d’un processeur Snapdragon 710 2,2 GHz, d’un double capteur photo de 48 + 5 MP, d’une caméra frontale de 16 MP, d’une batterie de 3765 mAh compatible charge rapide et du système d’exploitation mobile ColorOS 6.0 basé sur Android 9. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n’hésitez pas à consulter notre article associé au test de l’Oppo Reno.

Samsung Galaxy Note 10 à 479,98 €

Du coté d’Electro-Dépôt, il est possible de se procurer le Samsung Galaxy Note 10 au meilleur prix du moment : 479,98 €. Le smartphone est livré avec un S Pen. Il embarque le processeur Exynos 9825 Octo-Core cadencé à 2.7 GHz et tourne sous Android (avec une surcouche Samsung One UI).

La partie affichage est confiée à un écran Infinity Dynamic AMOLED de 6,3 pouces (résolution Full HD+ 1080 x 2280 pixels). La mémoire vive est de 8 Go de RAM, et on retrouve une batterie de 3500 mAh (avec charge rapide 25W et charge sans fil 12W). Concernant le stockage, on a 256 Go (non extensible).

Pour la partie photo, l’APN est composé d’un triple capteur de 16 + 12 + 12 MP et d’une caméra frontale de 10 MP. Du côté de la connectique, le Bluetooth 5.0, le GPS, le A-GPS, le Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), le NFC, l’USB 3.1 Type-C, le capteur d'empreintes sous l’écran et la reconnaissance faciale sont de la partie.

Les idées cadeaux de Noël à plus de 500 euros

Barre de son Sony HT-ST5000 à 899 €

Pour les bons plans de la Black Week, la barre de son Sony HT-ST5000 fait l’objet d’une réduction de 39% du coté de l’enseigne Boulanger faisant passer son prix de 1490 € à 899 €. Cette offre pourrait intéresser les personnes à la recherche d’une barre de son compatible Dolby Atmos, technologie de pointe dans le domaine audio, qui fait des merveilles, couplée à la technologie d’amélioration de l’image Dolby Vison.

Développant une puissance totale de 800 W, cette barre de son reproduit à la perfection un système audio 7.1.2. Elle est livrée avec son caisson de basses sans fil Actif bass reflex en bois, des connexions sans fil Bluetooth, Wi-Fi (DLNA, Multiroom, Chromecast, Spotify Connect) et NFC. Coté connectique, on retrouve sortie HDMI (ARC), trois entrées HDMI (HDCP 2.2, 4K pass-through), une entrée optique Toslink, une entrée analogique mini-jack 3,5 mm, un port RJ45 et un port USB.

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1490 €

Sans doute l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG OLED55CX6 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l’interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu’une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1490 € au lieu de 1999 € pendant la Black Week.