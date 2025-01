Avec le Poco X7 Pro, les joueurs nomades peuvent profiter d’un smartphone performant pour moins de 400 euros

Xiaomi a levé le voile sur ses deux nouveaux smartphones estampillés Poco et dédiés aux joueurs : le Poco x7 Pro et le Poco x7. Deux mobiles qui se veulent performants pour un tarif mini. Ils sont en effet affichés à moins de 400 euros.

Xiaomi cherche à séduire les joueurs jeunes qui ne veulent pas se ruiner avec ses deux nouveaux smartphones estampillés Poco : le Poco x7 et le Poco x7 Pro. Des terminaux qui misent sur leur puissance, leur prix, mais aussi sur leur design et leur partie technique.

Poco x7 Poco x7 Pro Ecran AMOLED

6,67"

1,5K

120 Hz AMOLED

6,67"

1,5K

120 Hz

Chipset Dimensity 7300-Ultra Dimensity 8400-Ultra OS Android 15 +Hyper OS Android 15 +Hyper OS RAM 8 ou 12 Go 8 ou 12 Go Stockage 256 ou 512 Go 256 ou 512 Go

Capteur principal * 50 MP grand angle f/1.5

* 8 MP ultra grand angle f/2.2

* 2 Mp macro * 50 MP grand angle f/1.5

* 8 MP ultra grand angle f/2.2 Capteur selfie * 20 Mp * 20 Mp Batterie 5110 mAh

45 Watts 6000 mAh

90 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP 68 Dimensions 162 x 74,4 x 8,4 mm 160,75 x 75,24 x 8,29 mm Poids 185 grammes 195 grammes

Le Poco X7 Pro arbore un design tout en angles avec un cerclage en aluminium plat qui rappelle ce qui se fait du côté de Cupertino. Comme d’habitude, on retrouve ce visuel qui mise sur la dualité des couleurs, avec une version jaune et noire en similicuir qui se reconnait immédiatement. Nous avons pu le prendre rapidement en mains et il se montre très agréable à manipuler. Précision importante : il est certifié IP68.

Le Poco X7 Pro, le téléphone dédié aux joueurs économes

Le téléphone est équipé d’une dalle AMOLED en 1,5 K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une batterie de 6000 mAh qui garantit une bonne autonomie en jeu et d’un capteur photo principal de 50 mégapixels (f/1.5). Mais la grande force du produit, c’est évidemment son processeur, un Dimensity 8400-Ultra, qui affiche un score de 1 700 000 points sur Antutu. Comme toujours, la partie logicielle suivra l’usage gaming avec une interface dédiée. Dernier point intéressant : le terminal embarque la technologie IA de Xiaomi, qui permet d’afficher des sous titres en temps réel ou de traduire instantanément une conversation.

Le X7 classique, pour sa part, se démarque avec un design différent. On note son grand module central qui le ferait presque passer pour le plus haut de gamme des deux. Il se montre moins puissant que son grand frère, mais tout de même taillé pour le jeu avec son processeur MediaTek Dimenstity 7300-Ultra.

Voici les prix annoncés pour les deux produits :

Poco x7 : 303 euros, avec une offre de lancement à 249 euros

Poco x7 Pro : 373 euros, avec une offre de lancement à 319 euros.

Des tarifs très intéressants pour la proposition.