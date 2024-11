Black Friday iPhone : les prix sont en forte baisse, voici les meilleures offres

Le Black Friday, c'est l'occasion d'acheter un iPhone à prix réduit. Que vous visiez les derniers modèles d'Apple ou ceux des années précédentes, voici les meilleures offres disponibles dans le cadre de la Black Friday Week.

Chaque année, le Black Friday commence un peu plus tôt. Les différentes enseignes du web ont lancé leurs premières offres dès le début du mois, et nous voyons de plus en plus de promotions sur les iPhone, y compris les plus récents qui sont sortis en septembre 2024.

L'iPhone 16 s'affiche ainsi à moins de 800 € sur Rakuten, soit 100 € de moins que lors de son lancement il y a seulement quelques semaines. Si l'iPhone 15 vous intéresse, le modèle de l'année dernière est encore moins cher. Vous pouvez l'avoir en ce moment à 689 € au lieu de 969 € à sa sortie. Les déclinaisons Pro sont elles aussi à des prix très intéressants.

iPhone 16, 15, 14 : toutes les offres du Black Friday

Black Friday : l'iPhone 16 disponible dès 769 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce bon plan qui nous est proposé chez Rakuten pendant le Black Friday permet d'avoir l'iPhone 16 à seulement 769 € au lieu de 969 € à sa sortie. Il s'agit d'une version neuve et authentique du smartphone d'Apple qui est ici proposé en deux versions. Celle à 769 € dispose d'un port SIM mais n'est pas compatible avec l'eSIM.

Si vous voulez la version offrant les deux possibilités, elle est un peu plus chère à 839 €. Dans tous les cas, l'iPhone 16 profite ici d'une belle remise sachant qu'il est disponible depuis quelques semaines. Vous pouvez ainsi profiter d'une réduction allant jusqu'à 200 €. Vous bénéficiez par ailleurs d'une garantie de 2 ans, avec les 12 mois officiels d'Apple compris.

L'iPhone 16 Pro Max à partir de 1289 € au lieu de 1479 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous préférez la version plus grande et plus avancée de la série iPhone 16, la version Pro Max est elle aussi en promotion. Là encore, la réduction accordée est importante pour un iPhone sachant que le smartphone est sorti il n'y a pas longtemps.

L'iPhone 16 Pro Max est ainsi à 1269 € au lieu de 1479 €. Le prix promotionnel à la de base est de 1349 €, mais vous pouvez profiter de 80 € de réduction supplémentaire avec le code BLACK80. Au final, le plus abouti des iPhone de 2024 vous reviendra ainsi 210 € moins cher.

Black Friday iPhone 15 : 659 € au lieu de 969 € au lancement

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour le Black Friday, l'iPhone 15 est aussi en promotion à un prix très intéressant. Vous pouvez l'avoir en ce moment à 659 €, sachant que ce modèle est sorti l'année dernière à 969 €. C'est donc plus une remise de plus de 200 € qui est ici accordée sur le site de Rakuten.

Le smartphone est affiché à 689 € à la base, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 30 € en saisissant le code promo CLUBR30 après avoir ajouté le produit au panier.

iPhone 15 Pro Max à 1169 € au lieu de 1479 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Black Friday fait aussi chuter le prix de l'iPhone 15 Pro Max. Ce modèle qui n'a pas grand-chose à envier à son successeur est ainsi disponible à partir de 1169 € sachant que son prix à la sortie était de 1479 €. La réduction offerte s'élève donc à 310 €.

Pour profiter de ce tarif, n'oubliez pas de renseigner le code promo CLUBR30 après avoir ajouté le smartphone au panier. Il s'agit d'une version neuve et authentique de l'iPhone 15 Pro Max. Vous avez le choix entre la version internationale et celle européenne. La première prend uniquement les SIM physiques, mais la seconde est également compatible avec l'eSIM.

Un iPhone 14 à 609 € au lieu de 749 € pour le Black Friday

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE& 14

L'iPhone 14 n'a rien perdu de son intérêt bien qu'il ne soit plus tout jeune. Le smartphone Apple s'affiche à 609 € au lieu de 749 € sur Rakuten. Encore une fois, le smartphone est couvert par la garantie légale d'Apple. En choisissant la version européenne, vous bénéficiez d'une compatibilité avec la SIM et l'eSIM. Celle internationale est identique, mais ne prend que les SIM physiques.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 14 PLUS

Si vous visez la version grand format de l'iPhone 14, elle est aussi en promotion chez la Fnac pendant le Black Friday. Vous pouvez l'acheter en ce moment à 679 € au lieu de 869 €. La promo est valable sur le coloris mauve de l'iPhone 14 Plus.

iPhone 13 à 518 € sur Amazon pour le Black Friday

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Plus ancien, l'iPhone 13 reste un smartphone totalement viable en 2024. D'abord parce qu'il offre d'excellentes performances pour n'importe quel type d'usage, mais aussi parce qu'il est encore éligible aux mises à jour d'iOS pendant encore 3 ans. Apple offre en effet un support logiciel allant jusqu'à 6 ans sur ses smartphones.

L'iPhone 13 est en ce moment à 518 € sur Amazon.de. S'il est affiché à 489 €, un ajustement de TVA fait passer le prix à un peu plus de 500 € sachant que le bon plan est proposé sur Amazon Allemagne. Vous pouvez vous connecter sans aucun problème avec votre compte Amazon habituel.

Le produit est vendu et expédié par Amazon qui vous le fera parvenir en France dans un délai de 3 jours ouvrés. Les frais de livraisons sont classiques et s'élèvent à environ 5 €.