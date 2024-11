Black Friday écouteurs, casques et enceintes : les meilleures offres de 2024 sont ici ! 

La fin de l’année approche et, avec elle, la plus grande période de promotions ! Chaque mois de novembre, durant le Black Friday, de nombreux produits passent à prix cassé. Les écouteurs, casques et enceintes n’y échappent pas ! Voici notre sélection des meilleures offres à ne pas manquer. Et bonne nouvelle, vous pouvez d’ores et déjà en profiter.

Cette année, le Black Friday est prévu le vendredi 29 novembre. Mais nul besoin d’attendre cette date pour profiter des offres. De nombreuse enseignes et sites de e-commerce font déjà de belles promotions sur les écouteurs, casques et enceintes, de quoi vous équiper à petit prix juste avant les fêtes de fin d’année.

Découvrez ainsi notre sélection du Black Friday sur les casques, les écouteurs et les enceintes Bluetooth. Nous allons mettre régulièrement ce récapitulatif à jour avec les meilleures offres du moment, n’hésitez donc pas à revenir pour découvrir de nombreux bons plans.

Les offres du Black Friday à ne pas rater sur les casques

Les meilleures promotions sur les écouteurs durant le Black Friday

Le Black Friday casse le prix de ces enceintes Bluetooth

Les AirPods Pro 2 sont à 199,99 € au lieu de 279 € pour Black Friday

Vous lorgnez depuis longtemps sur les AirPods Pro 2 mais votre budget ne vous le permet pas ? Bonne nouvelle, pour Black Friday Rakuten baisse le prix des AirPods Pro 2 qui passent de 279 euros à seulement 199,99 euros. Pour cela, n’oubliez pas de renseigner le code promo CLUBR10.

Les AirPods Pro 2 ont été conçus pour devenir les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active du marché. Pour cela, Apple y a intégré la puce H2, à la fois plus puissante et moins énergivore. Elle vous permet notamment d’obtenir une réduction de bruit active deux fois plus efficace. Mais elle offre aussi une autonomie très confortable de 30 heures avec le boîtier de recharge.

Certifiés IPX4, les AirPods Pro 2 pourront être utilisés sous la pluie ou pour une séance de sport. Enfin, la qualité sonore est exceptionnel et très immersive. Les AirPods Pro 2 s’adaptent même à la morphologie de vos oreilles pour s’assurer que le rendu soit parfait quelque soit la forme de vos oreilles.

Le casque Bose QuietComfort SC chute à 189,95 € au lieu de 359,95 € pour Black Friday

Habituellement en vente à 359,95 €, l’excellent casque Bose SC est affiché à seulement 189,95 € pendant le Black Friday, soit une baisse de prix colossale de -47%. C’est un excellent prix pour ce casque qui figure parmi les meilleurs casques à réduction de bruit active du marché.

Léger et confortable, le QuietComfort SC est un modèle sans fil idéal pour écouter votre musique ou vos podcasts de longues heures sans problème puisqu’il s’agit d’un modèle de type circum-aural avec des coussinets moelleux et un arceau matelassé.

Le casque profite en plus d’une belle autonomie maximale de 24 heures. La batterie, compatible avec la charge rapide qui permet de récupérer 2h30 d’écoute en seulement 15 minutes de charge. Enfin, le Bluetooth multipoint vous donne la possibilité de passer d’un appareil à l’autre sans aucune difficulté.

L’enceinte connectée JBL Charge 5 est à seulement 139 € au lieu de 199,99 € pour Black Friday

Pour terminer cette petite sélection, l’enceinte connectée JBL Charge 5 est un modèle incontournable si vous voulez écouter de la musique avec des amis. En plus, à l’occasion du Black Friday, vous pouvez vous la procurer pour seulement 139 euros au lieu de 199,99 euros chez Amazon.

Malgré sa taille contenue, la JBL Charge 5 produit un son puissant de 40 watts RMS. Vous obtenez un son équilibré et riche avec des graves profonds. Certifiée IP67, cette enceinte nomade peut donc s’utiliser sans aucun souci à l’extérieur, que ce soit au bord d’une piscine, sous la pluie ou même à la plage.

Avec sa grosse batterie de 7 500 mAh, cette enceinte a une autonomie de 20 heures. Et si jamais vous avez besoin de recharger un de vos appareils comme votre smartphone, elle peut servir de powerbank.

