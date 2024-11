Black Friday Nintendo Switch : voici les meilleures offres pour l’acheter moins cher

La Nintendo Switch OLED et le modèle standard font partie des stars de ce Black Friday. Si vous aussi souhaitez les acheter au meilleur prix, il est encore temps de saisir les opportunités qui se présentent en ce moment.

La Nintendo Switch reste une console toujours aussi populaire en 2024. De plus en plus de consoles portables ont vu le jour ces dernières années, mais la référence hybride de Nintendo est indétronable, avec une base solide de jeux issus des franchises de Big N. Les promotions sur la Nintendo Switch sont très rares, mais si vous souhaitez l'avoir au meilleur prix, suiviez le guide.

Nintendo Switch OLED : où l'acheter moins cher pour le Black Friday

Au lieu de 349 € à son lancement, la Switch OLED est au meilleur prix sur Rakuten à 269,99 € avec le code promo CLUBR10. C'est la meilleure offre pour acheter la console hybride en ce moment. Le vendeur offre une garantie de 24 mois, ce qui offre un solide gage de confiance. Les concurrents proposent la Switch OLED à partir de 310 € pour la plupart.

ACHETER LA NINTENDO SWITCH OLED MOINS CHER

Nintendo Switch OLED (blanc) au meilleur prix 244.9€ Voir 247.26€ Voir 279.99€ Voir 294€ Voir 299€ Voir 299.99€ Voir 310.49€ Voir 310.49€ Voir 310.95€ Voir 339.99€ Voir 345.99€ Voir 508.7€ Voir Plus d'offres Nintendo Switch OLED (Bleu / Rouge Néon) au meilleur prix 239€ Voir 247.26€ Voir 275€ Voir 299€ Voir 310.49€ Voir 310.49€ Voir 310.49€ Voir 314€ Voir 314.95€ Voir 331.41€ Voir 339.99€ Voir Plus d'offres

Si l'ancienne version de la console vous convient (celle de 2019), elle est aussi moins chère pendant le Black Friday. C'est Cdiscount qui la propose cette fois-ci au meilleur prix. La console y est à 254 € avec le code SWITCHBF15. De plus, il s'agit d'un pack avec le jeu Switch Sports préinstallé et 12 mois d'abonnement NSO offerts. Notez que la promotion est valable sur les 100 première commandes. Elle ne devrait donc plus trop tarder à ce prix là.

ACHETER CE PACK NINTENDO SWITCH à 254 € AVEC CODE PROMO

Et si l'offre n'est plus disponible, notez que c'est Amazon qui propose la Nintendo Switch standard au meilleur prix à 266 €. Sachant que la console est très rarement en promo, c'est le meilleur prix que vous trouverez pour la version française de la console en dehors de l'offre éphémère de Cdiscount.

ACHETER LA NINTENDO SWICTH STANDARD À 266 € SUR AMAZON

Pour rappel, ce modèle offre les mêmes que l'édition OLED, à l'exception de l'écran qui est de technologie différente. En faisant le choix de l'ancienne version, vous ne perdez pas grand chose si ce n'est l'absence de l'écran OLED. Les deux consoles prennent les mêmes jeux et offrent la même expérience.

Nintendo Switch au meilleur prix Rakuten 200€ Découvrir l'offre

Cdiscount 223.57€ Découvrir l'offre

Amazon 266.08€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 266.09€ Découvrir l'offre

Carrefour 269.95€ Découvrir l'offre

Fnac 269.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 272.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Nintendo Switch Lite : où l'acheter moins cher pendant le Black Friday ?

Pour ceux qui préfèrent la version entièrement portable de la Nintendo Switch, le modèle Light se trouve au meilleur prix sur Amazon dans sa version française. Vous pouvez l'acheter à 196 € au lieu de 229 € sur le site officiel de Nintendo.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NINTENDO SWITCH LITE AU MEILLEUR PRIX

Vous avez donc ce qu'il faut pour acheter la Nintendo Switch au meilleur prix pendant le Black Friday. Que vous préfériez la Switch OLED, le modèle standard ou encore la Switch Lite, n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à vos proches. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur notre la meilleure promo PS5 du Black Friday. La console de Sony fait l'objet d'une réduction de 75 €.

Nintendo Switch Lite Gris au meilleur prix 139.99€ Voir 163.12€ Voir 164€ Voir 179.99€ Voir 199€ Voir Nintendo Switch Lite Turquoise au meilleur prix 29.96€ Voir 120€ Voir 137.99€ Voir 139.99€ Voir 158.47€ Voir 164€ Voir 179.99€ Voir 196.08€ Voir 199.95€ Voir Plus d'offres Nintendo Switch Lite Corail au meilleur prix 100€ Voir 158.47€ Voir 164€ Voir 179.99€ Voir 183.99€ Voir 184€ Voir 196.09€ Voir 196.09€ Voir 199.95€ Voir Plus d'offres

À lire aussi