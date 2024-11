Profitez de -50% sur votre abonnement Nintendo Switch Online, vite !

Si vous voulez jouer en ligne sur votre Nintendo Switch, vous devez prendre l’abonnement Nintendo Switch Online. Pour en profiter, il faudra débourser 19,99 € par an. Mais, en ce moment, Nintendo vous fait un beau cadeau. Pour l’achat d’un an d’abonnement, vous avez une autre année offerte. On vous dit tout !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur le site officiel de Nintendo

Quand Noël et le Black Friday approchent, c’est le moment de faire les meilleures affaires de l’année. C’est actuellement le cas sur le site officiel de Nintendo. En effet, la firme japonaise propose une super promotion sur Nintendo Switch Online, son abonnement pour jouer en ligne.

Cet abonnement coûte normalement 19,99 € pour une année. Mais en ce moment, un bonus vous est offert pour l’achat d’une année de Nintendo Switch Online. Et ce bonus n’est ni plus ni moins qu’une année supplémentaire gratuite qui s'ajoute automatiquement à votre panier ! Vous aurez donc deux années de Nintendo Switch Online pour seulement 19,99 €. Et si vous êtes déjà abonné, pas de souci, ces deux années supplémentaires se rajouteront à votre abonnement déjà en cours. En effet, vous pouvez cumuler jusqu’à trois ans d’abonnement sans aucun souci. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même faire cadeau de l’année offerte à un ami ou à un membre de votre famille.

Cela peut être une super idée de cadeau de Noël ! Une fois votre première année achetée activée, Nintendo vous enverra un code pour la deuxième année offerte sous 72h. Rien ne vous empêche alors d’offrir ce code à un proche ou bien le garder pour vous même. Et cette offre fonctionne également si vous préférez prendre l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. En achetant une année à 39,99 euros, la deuxième année sera gratuite. Vous bénéficiez donc de deux années d’abonnement à moitié prix.

Quels sont les avantages des abonnements Nintendo Switch Online ?

Depuis 3 ans, Nintendo propose deux types d’abonnements : Nintendo Switch Online « classique » et Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

L’abonnement Nintendo Switch Online « classique » conviendra au plus grand nombre puisqu’il offre la fonctionnalité la plus recherchée par les joueurs : le multijoueur en ligne. Mais cet abonnement permet aussi d’accéder à plus de 100 titres classiques sur NES, Super NES et Game Boy. Et les fans de rétrogaming seront ravis puisque le catalogue de jeux grandit régulièrement. En plus, vous pouvez avoir vos sauvegardes dans le cloud et bénéficier d’offres exclusives aux abonnés Nintendo Switch Online.

Avec l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, vous profitez des mêmes avantages mais vous avez en plus accès à des jeux classiques de la Nintendo 64, de la Game Boy Advance et même de la MegaDrive ! Et ce n’est pas tout. Vous avez aussi accès à des contenus additionnels sur 3 jeux cultes de la Switch. Vous pourrez ainsi profiter du pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, du DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons et du nouveau mode solo Octo Expansion pour Splatoon 2.