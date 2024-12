Pour la fin du Black Friday, le modèle 2024 de l’Echo Spot est à moins de 50 €

Le modèle 2024 de l'Echo Spot fait l'objet d'une bonne affaire pour la fin du Black Friday ! Le réveil connecté d'Amazon est en effet proposé sous la barre des 50 euros grâce à l'application d'un code promotionnel.

En ce lundi 2 décembre 2024, jour du Cyber Monday, Rakuten vous permet de profiter d'une remise de 10 euros pour tout achat supérieur ou égal à 59 euros. Parmi la sélection concoctée par le site marchand, on peut trouver le modèle 2024 de l'Echo Spot en promotion.

Disponible dans un coloris blanc, le réveil connecté d'Amazon est à 49,99 euros au lieu de 59,99 euros depuis le vendeur officiel Boulanger. Pour obtenir la réduction de 10 euros, il est nécessaire de saisir manuellement le coupon CYBER10 lors de l'étape de la commande.

Concernant ses points forts, l'Echo Spot d'Amazon possède un écran tactile de 2,83 pouces avec une définition de 240 x 320 pixels et une façade en verre teinté demi-cercle. Le réveil connecté dispose également d'une mémoire DRAM de 1 Go, d'un espace de stockage de 8 Go en eMMC et d'un haut-parleur intégré 44,5 mm à large bande. Compatible avec le Wifi et la technologie sans fil Bluetooth, l'appareil vous permet de de consulter l'heure, la météo et le titre des chansons. Il donne également la possibilité de contrôler les appareils connectés compatibles. Pour terminer, l'objet connecté affiche des dimensions de 113 mm x 103 mm x 111 mm et un poids de 405 grammes.