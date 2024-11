Black Friday : les aspirateurs balais et robots de Shark mettent la concurrence KO

Shark fait son Black Friday avec des réductions importantes sur son catalogue d’aspirateurs. Tous les modèles font l’objet d’une importante baisse de prix : aspirateurs balais, aspirateurs laveurs et aspirateurs robots polyvalents dont le rapport qualité-prix est souvent meilleur que celui des modèles concurrents.

Les aspirateurs sont sans aucun doute l’une des catégories de produits qui seront les plus surveillées pendant le Black Friday. Si vous avez prévu d’acheter un aspirateur robot, un aspirateur ballet classique ou un aspirateur polyvalent avec plusieurs fonctions, Shark propose des prix très intéressants sur l’ensemble de son site.

La marque américaine dispose de modèles fiables et performants, avec un rapport qualité-prix très agressif. En plus des réductions déjà appliquées à la base, certains de ces aspirateurs sont aussi éligibles au code promo exclusif PHON122024 qui vous donne droit à 12% de réduction supplémentaire.

Black Friday Shark : le top des offres sur les aspirateurs sans fil et robot

Shark HydroVac WD210EU 202 € au lieu de 300 € avec le code PHON122024

Cet aspirateur est affiché à 250 € au lieu de 300 € sur le site de SharkClean, ce qui fait déjà une belle réduction à la base. Et vous pouvez profiter d’une réduction supplémentaire de 12% avec le code promo PHON122024 qui est exclusif aux lecteurs de Phonandroid.

L’HydroVac WD210EU est un aspirateur laveur pour sols durs, tapis et moquettes. L’appareil aspire et nettoie simultanément pour vous permettre d’obtenir une surface propre en un seul passage.

Les réservoirs d’eau propre et d’eau sale sont séparés pour un nettoyage toujours hygiénique. L’aspirateur intègre également un filtre qui projette les déchets solides dans un bac séparé, ce qui permet de vider l’eau usée plus facilement. Son bac se vide d’ailleurs sans que l’utilisateur ait à toucher le réservoir.

L’autre avantage de l’aspirateur laveur Shark HydroVac est qu’il vous permet de nettoyer la brosse rotative antimicrobienne sans toucher cette dernière. Celle-ci se nettoie en effet toute seule quand l’appareil est posé dans sa station l‘accueil.

Enfin, cet aspirateur 2-en-1 très pratique permet de nettoyer une surface de plus de 80 m² en une seule charge. Il faut prévoir jusqu’à deux recharges d’eau propre pendant le processus.

Aspirateur sans fil Shark auto-vidant BU3521EU à 264 € au lieu de 350 € avec le code PHON122024

Au lieu de 350 €, cet aspirateur sans fil de Shark qui se vide tout seul s’affiche à 299 € pour le Black Friday de la marque Shark. Grâce au code promo PHON122024, vous pouvez profiter d’une réduction supplémentaire de 12% qui fait passer le prix à 264 €.

L’aspirateur Shark BU3521EU se distingue par sa capacité à déposer automatiquement la saleté dans sa base de vidange lorsqu’il est posé sur sa station d’accueil. Celle-ci est totalement hermétique et anti-allergène. Elle retient la saleté pendant jusqu’à 30 jours. Il n’est donc pas nécessaire de vider manuellement après chaque séance.

Compatible avec les tapis et les sols durs, Le Shark Clean & Empty (BU3521EU) est également détachable et peut être utilisé comme aspirateur à main.

Aspirateur robot et laveur Shark PowerDetect NeverTouch Pro à 550 € au lieu de 800 €

On termine cette sélection par le meilleur aspirateur robot de Shark : le modèle PowerDetect NeverTouch dont le nom résume parfaitement les atouts. Il s’agit en effet d’un aspirateur robot entièrement autonome qui s’auto-remplit, s’auto-vide et s’auto-nettoie comme un grand.

Pendant le Black Friday, il est disponible au prix de 550 € au lieu de 800 € sur le site de Shark Clean, ce qui correspond à une réduction de 250 €. C’est un excellent prix pour ce type d’aspirateur robot donc les modèles concurrents peuvent coûter plus de 1000 €.

Concrètement, cet aspirateur 2-en-1 est capable d’aspirer, de laver puis de se retourner automatiquement sur sa base afin d’y vider les débris, de se remplir d’eau et de nettoyer sa serpillère. Sur toute la chaîne de nettoyage, l’utilisateur évite ainsi toute intervention.

Grâce aux technologies embarquées, l’aspirateur détecte automatiquement les débris et ajuste sa puissance en conséquence pour un nettoyage efficace. L’adaptation du nettoyage se fait également en fonction du type de sol et du contexte (bords et recoins, surface plane, etc.).

Et en plus d’une cartographie LiDar très efficace, le Shark PowerDetect NeverTouch dispose également de la technologie Neverstuck qui lui permet de se soulever et de s’abaisser pour franchir les obstacles et les seuils. L’aspirateur robot évite ainsi de rester coincé.

Qui est Shark Clean ?

Shark Clean est une marque américaine appartenant à la société SharkNinja. Cette entreprise détient aussi la marque Ninja, spécialiste de l’électroménager qu’il n’est pas nécessaire de présenter.

Shark Clean est de plus en plus appréciée pour ses appareils d’entretien du sol qui offrent un rapport qualité-prix très intéressant. Et malgré ses prix abordables, les aspirateurs de la marque n’ont rien à envier aux concurrents les plus en vue du marché.

Sur le site de la Shark Clean, vous trouverez des aspirateurs-balais sans fil classiques ou multifonctions ainsi que des aspirateurs robots de toutes les gammes, à des tarifs compétitifs.

