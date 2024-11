Black Friday Samsung Galaxy Watch Ultra : 200 € en moins sur la montre connectée !

Aux portes du Black Friday, les bons plans s’accumulent. Les différentes enseignes ont d’ores et déjà dévoilé leurs meilleures offres, à l’instar de l’excellente montre connectée Galaxy Watch Ultra. La montre connectée haut de gamme de Samsung passe de 699 € à seulement 499 €.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La Samsung Galaxy Watch Ultra vous fait de l’oeil mais son prix de lancement vous freine ? Bonne nouvelle : nul besoin d’attendre le Black Friday prévu ce 29 novembre pour en profiter puisque la montre connectée est déjà affichée à prix canon ! Vous pouvez ainsi la trouver à 499 € au lieu de 699 € sur Amazon. De quoi vous faire plaisir juste avant les fêtes de fin d’année…

Samsung Galaxy Watch Ultra : l’une des meilleures montres connectées est à prix canon pour le Black Friday !

Avec leur prix prohibitif, les montres connectées perfectionnées ne sont pas pour toutes les bourses. Mais avec cette belle chute de prix, vous pouvez vous offrir l’excellente Galaxy Watch Ultra 200 € moins cher que le prix d’origine !

Ce modèle haut de gamme proposé par Samsung fait un sans faute, tant au niveau du look que de ses fonctionnalités. La montre connectée embarque un bel écran Super AMOLED de 1,5 pouce qui profite d’une définition de 480 x 480 pixels.

Outre le suivi avancé du sport, le nouveau capteur BioActive permet d’obtenir des données plus précises sur les différents indicateurs de santé. Vous pouvez ainsi mesurer votre tension artérielle, la fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil, le taux d’oxygène du sang, ou encore les niveaux de stress. Grâce à l'intelligence de Galaxy AI, vous avez la possibilité d’avoir un suivi complet de votre état de santé. La montre connectée dispose par ailleurs d'un GPS double fréquence pour avoir une géolocalisation plus précise.

Sous le capot, on retrouve le processeur Exynos W1000 gravé en 3nm. Cette puce ultra puissante est couplée à 2 Go de RAM. La Galaxy Watch Ultra profite aussi d’un grand espace de stockage de 32 Go. La batterie n’est pas en reste puisqu’avec une capacité de 590 mAh, elle vous offre une autonomie pouvant atteindre les 3 jours d’utilisation intensive, voire 100 heures en mode économie d’énergie.

Enfin, avec son boitier en titane, elle a été conçue pour être à la fois légère et résistante puisqu’elle est certifiée IP68. Vous pouvez donc l’utiliser pour vos activités aquatiques comme la plongée car elle peut aller dans l’eau jusqu’à 10 ATM.