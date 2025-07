L’iPad mini 2024 (256 Go) avec sa puce A17 Pro est bradé à un super prix chez Cdiscount

Cdiscount profite des soldes d'été pour brader l'iPad mini 2024 à un super prix ! Actuellement, la tablette Apple incluant 256 Go de stockage et la puce A17 Pro bénéficie d'une réduction globale de 165 euros.

En prévision du premier week-end du mois de juillet et à l'occasion des soldes d'été 2025, Cdiscount effectue une offre promotionnelle intéressante sur l'achat du modèle 2024 de l'iPad mini. Proposée en plusieurs coloris au choix, la tablette Apple avec 256 Go d'espace de stockage est à 574 euros au lieu de 739 euros.

Les 165 euros de réduction se font grâce à une remise immédiate de 18 % de la part du site marchand français et à une remise supplémentaire de 25 euros via le coupon 25DES249. Pour information, le code promotionnel mentionné ci-avant doit être saisi manuellement avant la validation définitive de la commande. De plus, une troisième remise de 10 euros (avec le code HELLO10) peut être obtenue s'il s'agit d'un premier achat passé sur le site Cdiscount.

L'iPad mini 2024 d'Apple devient abordable pour les soldes d'été

Pour rappel, l'iPad mini de 7e génération lancé par Apple à l'automne 2024 dispose d'un écran tactile Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 8,3 pouces avec la technologie IPS, une définition de 2266 x 1488 pixels, une densité de 326 ppp, une luminosité de 500 nits, une large gamme de couleurs (P3) et un affichage True Tone. La tablette Apple est aussi équipée d'une puce A17 Pro et d'une mémoire vive de 8 Go de RAM.

L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation iPadOS 18 est est alimenté par une batterie de 5078 mAh. Avec cette batterie, l'Apple iPad mini affiche une autonomie qui peut avoisiner les 10 heures d'utilisation. Concernant la partie photo de l'iPad, on peut trouver une caméra grand-angle de 12 MP (ouverture ƒ/1,8) et une caméra frontale de 12 MP (ouverture ƒ/2,4). Enfin, la connectivité inclut notamment la norme Wi‑Fi 6E (802.11ax), la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un connecteur USB-C.