Black Friday iPhone : le top des offres sur les iPhone 17, 16, Air et plus encore !

Par Le 22/11/2025 0 com

Le Black Friday a déjà démarré, avec des réductions importantes sur de nombreux produits. les iPhone n'achoppent pas à cette grande messe des bons plans. On a ressemblé pour vous les meilleures offres du moment, que ce soit pour acheter un iPhone 17, un iPhone 16, un iPhone Air et plus encore.

Black Friday iPhone 2025

 

Le Black Friday 2025 a démarré depuis plusieurs jours et se poursuivra jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est l'occasion d'acheter un nouvel iPhone moins cher. L'iPhone 17 de 2025 est ainsi disponible à moins de 850 € sachant qu'il a été lancé à 969 € il y a quelques semaines. C'est quasiment 120 € de moins qu'à sa sortie.

Le modèle de l'année dernière est encore moins cher. L'iPhone 16 est en effet disponible dès 649 € au lieu de 969 € à sa sortie. Les versions Pro et Pro Max des deux modèles sont aussi en promotion, tout comme le tout récent iPhone Air et l'iPhone 16e.

Black Friday : les iPhone sont à prix cassé !

Black Friday : l'iPhone 16e à partir de 509 € au lieu de 719 €

Apple iPhone 16e

Le plus abordable des iPhone de 2025 est encore moins cher à l'occasion du Black Friday. Vous le trouverez au meilleur prix sur Rakuten où il est à disponible à partir de 509 € au lieu de 719 € en ce moment. Ce modèle est le successeur de l'iPhone SE qu'il fait évoluer sur tous les plans, et surtout le design qui est désormais plus moderne et en harmonie avec les iPhone récents.

iPhone Air à partir de 819 € au lieu de 1 229 €

iPhone Air

Après plusieurs années de quasi stagnation, Apple a pris plus de risque en 2025 avec l'iPhone Air. Ce modèle change des modèles traditionnels par son design tout en finesse. C'est en effet l'iPhone le plus fin d'Apple. Pour autant, il en a dans le coffre puisqu'il embarque la puce A19 Pro toute puissante et dispose d'un bel écran OLED de 6,5 pouces. Au lieu de 1 229 €, Rakuten le propose en ce moment au meilleur prix à 819 €.

iPhone 17 à partir de 849 € au lieu de 969 €

iPhone 17

L'iPhone 17 qui est disponible depuis seulement quelques semaines bénéficie d'une réduction de plus de 100 €. Vous pouvez en effet l'avoir à partir de 849 € au lieu de 969 €. C'est le meilleur prix que vous trouverez en ce moment sur le plus récent des iPhone dans le cadre du Black Friday.

iPhone 17 Pro Max à partir de 1369 € au lieu de 1479 €

iPhone 17 Pro Max

On termine cette petite sélection par l'iPhone 17 Pro Max. Le modèle le plus abouti du catalogue d'Apple est aussi moins cher pour le Black Friday. Au lieu de 1479 €, vous pouvez l'avoir à partir de 1379 € sur le site de Rakuten. Cela correspond à une réduction de 110 € qui ne refuse pas sachant que le smartphone a été lancé depuis quelques semaines seulement.

Voilà pour les meilleures offres disponibles en ce moment sur les iPhone dans le cadre du Black Friday. Cet article sera régulièrement mis à jour jusqu'à la fin de l'opération.


