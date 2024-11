Vous avez mis pas mal d'argent de côté pour vous offrir l'iPhone 16 Pro ? Profitez vite de ce bon plan Carrefour qui vous permet d'avoir le modèle classique ou la version Max du smartphone Apple à un prix imbattable.

Aujourd'hui seulement, jusqu'à 23h59, de nombreux produits high-tech sont à l'honneur chez Carrefour. À l'occasion du Black Friday 2024, l'enseigne française de la grande distribution offre une remise fidélité de 20 % sur une sélection d'articles, dont les derniers smartphones Apple.

Ainsi, les modèles classique et Max de l'iPhone 16 Pro sont proposés aux prix de revient respectifs de 983,20 euros (au lieu de 1229 euros) et de 1183,20 euros (au lieu de 1479 euros). Pour information, les tarifs réduits sont obtenus si la livraison à domicile ou en point relais est choisie. Aussi, les 20 % de réduction fidélité iront directement dans la cagnotte du compte client.

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max : quelles sont les différences ?

Au même titre que les iPhone 16 et 16 Plus, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max possèdent l'IA Apple Intelligence et le système d’exploitation mobile iOS 18.

Du côté des écrans, l'iPhone 16 Pro dispose d'une diagonale de 6,3 pouces et d'une résolution de 2622 x 1206 pixels à 460 ppp. Quant à celui de l'iPhone 16 Pro Max, il embarque une diagonale de 6,9 pouces et une résolution de 2868 x 1320 pixels à 460 ppp.

Les deux versions du téléphone Apple incluent la puce Apple A18 Pro dont les performances ont été améliorées par rapport à leurs prédécesseurs. À propos de la partie photo, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max possèdent le même capteur Fusion 48 MP (grand angle), un capteur ultra grand-angle de 48 MP, et un téléobjectif périscope de 12 MP avec un zoom optique 5X.

Les boutons et connec­teurs externes des deux smartphones ont notamment un bouton Action, un haut‑parleur stéréo intégré, des micros intégrés, un bouton latéral et une commande de l’appareil photo. Pour terminer, la connectivité est constituée de la norme Wi‑Fi 7 (802.11be), du Bluetooth 5.3, d'une puce Ultra Wideband 2e géné­ration, de la technologie réseau Thread et du NFC avec mode lecteur.