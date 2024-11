Black Friday iPhone 15 Pro Max : le smartphone Apple est à un prix irrésistible

L'iPhone 15 Pro Max fait l'objet d'un super bon plan chez Carrefour. Au cours du Black Friday 2024, les clients de l'enseigne peuvent obtenir près de 275 euros de réduction fidélité pour l'achat du smartphone Apple.

Pour la dernière ligne droite de la période du Black Friday 2024, Carrefour a pris la décision de faire plaisir à ses clients en leur permettant d'avoir l'iPhone 15 Pro Max à un tarif très avantageux. Disponible dans un coloris noir titane et son modèle 256 Go, le smartphone Apple est au prix de revient de 1095,99 euros au lieu de 1369,99 euros. Les 274 euros de réduction correspondant à 20 % de remise fidélité iront directement dans la cagnotte.

Officialisé en même temps que les versions classique, Plus et Pro à la rentrée 2023, l'iPhone 15 Pro Max est un téléphone équipé d'un écran XDR OLED 120 Hz de 6,7 pouces avec une définition de 2796 x 1290 pixels, une densité de 460 ppi, une luminosité maximale de 2000 nits et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Compatible avec la 5G et fonctionnant sous le système d'exploitation mobile iOS 17, le téléphone signé Apple possède aussi une puce A17 Pro, une mémoire vive de 8 Go de RAM et une batterie de 4441 mAh avec la charge rapide. La partie photo/vidéo est assurée par la présence d'un capteur principal 48 MP à f/1.8, accompagné d’un ultra grand-angle 12 MP à f/2.2 et d’un zoom 12 MP avec le zoom optique 5x et numérique 25x. Quant au capteur selfie, il fait 12 MP.

Pour terminer, la connectivité de l'iPhone 15 Pro Max se compose du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC et de l'USB Type-C 3.2. Afin d'aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test de l'iPhone 15 Pro Max.