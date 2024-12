Black Friday Galaxy S24 Ultra : dernier jour pour profiter de près de 500 € de remise chez Samsung

Le Galaxy S24 Ultra est sous la barre des 1000 € sur le site officiel de Samsung dans le cadre du Black Friday. Pour l'événement commercial, la boutique en ligne du constructeur vous permet de vous procurer le modèle 512 Go du smartphone à prix très réduit.

Le store Samsung fait son Black Friday 2024 ! Jusqu'au lundi 2 décembre à 23h59, la boutique officielle de la marque coréenne vous offre la possibilité de faire une économie de 470 euros sur le Galaxy S24 Ultra. Proposé en plusieurs coloris au choix, le smartphone Samsung incluant 512 Go d'espace de stockage est à 999 euros au lieu de 1469 euros.

La réduction est obtenue de cette façon : une première remise immédiate de 370 euros et une deuxième remise avec le code BLACK10 (-10 € tous les 100 €). Pour information, le coupon utilisable sur le site Samsung.com et l'application Samsung Shop doit être saisi manuellement avant la validation définitive de la commande.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Ultra

Après avoir évoqué l'offre Samsung liée au Black Friday, voici un rappel des points forts de la version Ultra du Galaxy 24. Présenté en même temps que les S24 et S24+ il y a moins d'un an, le Galaxy S24 Ultra est équipé d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une résolution Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels, une densité de 505 ppp, un taux de rafraichissement à 120 Hz et un verre Gorilla Glass Victus 2.

Le smartphone de Samsung embarque aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45W et le système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.

Concernant la partie photo/vidéo, celle-ci comprend un capteur grand angle de 200 MP (f/1,7), un capteur ultra grand angle de 12 MP (f/2,2), un capteur téléobjectif Zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4), un capteur Zoom optique 5X de 50 MP (f/2,2) et un capteur frontal ultra grand angle de 12 MP (f/2,2) pour la prise de selfies.

De son côté, la connetivité du Samsung Galaxy S24 Ultra inclut la 5G LTE, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 6E (2.4/5 GHz), un lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type C. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à lire ou à relire notre article consacré au test du Samsung Galaxy S24 Ultra.