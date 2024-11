Black Friday : ce SSD NVMe Crucial P3 Plus 1 To à prix sacrifié est parfait pour améliorer votre PC !

Quand on souhaite avoir un PC performant, il est important d’avoir un bon processeur et suffisamment de RAM. Mais on oublie souvent l’importance du disque dur. Alors pour vous équiper avec un disque SSD rapide et pas cher, voici le Crucial P3 Plus 1 To qui est actuellement à moins de 73 euros.

Que ce soit pour votre PC portable ou votre PC de bureau, le disque dur SSD Crucial P3 Plus d’une capacité de 1To va vous permettre d’atteindre des performances bien plus intéressantes que la plupart des disques durs installés de base sur les différents modèles du marché.

En plus, à l'occasion du Black Friday, vous pouvez l’avoir pour un prix défiant toute concurrence. En effet, sur le site officiel de la marque Crucial, vous trouverez ce modèle en vente au prix de 155,99 euros. Mais si vous vous rendez sur Amazon, vous bénéficierez d’une belle promotion qui fait baisser son prix à seulement 72,99 euros, soit 83 euros de moins que le prix de vente conseillé ! Vous bénéficiez en plus de la livraison gratuite et, si jamais vous avez besoin de plus d’espace, vous trouverez aussi des promotions en cours sur les modèles 2 To et 4 To. Que demande le peuple ?

Crucial P3 Plus 1 To : un SSD NVMe performant, fiable et pas cher

Le disque SSD Crucial P3 Plus dispose d'un facteur de forme M.2 et d'une interface NVMe PCIe 4.0. Il bénéficie en outre de la technologie Micron Advanced 3D NAND de haute qualité.

Sa vitesse NVMe Gen4 lui permet d’atteindre jusqu’à 5000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 4200 Mo/s en écriture séquentielle. Il s’avère presque 9 fois plus rapides que les disques SATA et plus de 40 % plus rapides que les disques SSD Gen3.

Livré avec les vis de montage, il s’installe très simplement grâce aux guides détaillés fournis par la marque. Enfin, il s’agit d’un modèle qui a prouvé sa fiabilité et qui est garanti 5 ans.

