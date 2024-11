Black Friday : le SSD externe Samsung T7 Shield de 1 To est à prix sacrifié pour quelques heures !

Vous cherchez un disque dur fiable avec une bonne capacité ? Le SSD externe Samsung T7 Shield de 1 To est actuellement à 79 € au lieu de 179 € grâce à une remise de 100 € dans le panier. Ça se passe chez Darty, mais pour quelques heures seulement, donc ne tardez pas pour en profiter !

Votre ordinateur manque d’espace de stockage ? Investir dans un disque dur externe peut être intéressant. En plus d’offrir une capacité de sauvegarde supplémentaire, ils vous donnent la possibilité de protéger vos données car, en cas de panne ou de vol de votre PC, vous gardez une copie de vos précieuses informations.

Durant le Black Friday, le rayon informatique n’échappe pas aux baisses de prix. Le SSD externe Samsung T7 Shield de 1 To, actuellement affiché à 179,99 € sur Darty, voit son prix chuter à 79 € grâce à une remise automatique de 100 € dans le panier. Ce bon plan n’est valable que quelques heures. Ne prenez pas le risque de passer à côté de cette offre.

L’excellent Samsung T7 Shield de 1 To passe à prix réduit pour le Black Friday

Les SSD (Solid-State Drives), sont des disques durs rapides qui vous donnent la possibilité de transférer des données en un temps record. Ils sont également plus compacts et résistants. Le Samsung T7 Shield est particulièrement robuste et fiable. Il résiste à l'eau et à la poussière avec la certification IP65. Il supporte également les chutes d’une hauteur de 3 mètres grâce à sa coque renforcée.

Ce modèle en promotion pour le Black Friday profite d’un grand espace de stockage de 1 To. Grâce à la technologie NVMe qui permet d’aller jusqu’à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture, vous pouvez facilement faire des montages depuis le lecteur sans aucun lag.

Enfin, le Samsung T7 Shield est compatible avec de nombreux appareils, dont Windows, MacOS, Android mais aussi les smartphones et tablettes avec le port USB-C.

