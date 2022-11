Black Friday casques audio et écouteurs : ne passez pas à côté de ces pépites

Parmi les produits en promotion pour le Black Friday 2022, de nombreuses offres concernent les casques audio et écouteurs sans fil. Sony, Bose, Samsung ou encore Apple… on a sélectionné pour vous les meilleures promos pour les acheter à prix réduit.

La Black Friday Week est en marche depuis le vendredi 18 novembre. Nous avons identifié pour vous plusieurs offres sur les écouteurs et casques sans fil. Des promos à retrouver chez Amazon, Boulanger, Fnac/Darty ou encore chez Cdiscount durant toute la semaine du Black Friday.

Les meilleures offres du Black Friday sur les casques audio et écouteurs sans fil

Casques et écouteurs : les tendances du Black Friday

Parmi les écouteurs de qualité à petit prix, vous avez les Jabra Elite 3 à 39,99 € pour le Black Friday. Excellents pour une écoute au quotidien et pour le sport, ils délivrent un son riche et équilibré. Ces écouteurs offrent un bon confort et se maintiennent bien dans les oreilles. Si vous recherchez des écouteurs à réduction de bruit active, comptez quelques dizaines d'euros supplémentaires à l'exception des Jbl Tune 130NC qui sont à 50 €.

Les Galaxy Buds 2 de Samsung sont à 89 € au lieu de 120 € pour le Black Friday. Sachant qu'ils ont été lancés il y a un peu plus d'un an à 150 €. Vous pouvez lire notre test complet des Galaxy Buds 2 pour tout savoir de ces écouteurs sans fil. La version Pro des Galaxy Buds 2 est à 149 € au lieu de 229 €.

Si vous préférez Bose, les excellents QuietComfort Earbuds sont à 159 € au lieu de 229 €. Chez Sony, les WF-1000XM4 premium sont passés sous la barre des 200 € à l'occasion du Black Friday. Et pour ceux qui sont habitués à l'écosystème d'Apple, vous avez les AirPods Pro au meilleur prix à 219 € du côté de Rakuten. Sans réduction de bruit active, il y a les AirPods 2 à 119 € chez Cdiscount.

Venons-en aux casques audio avec nos coups de cœur. Le Jabra Elite 45H offre un excellent rapport qualité-prix. Il est affiché à 49,99 euros chez la Fnac/Darty au lieu de 100 € habituellement. Vous avez aussi l'occasion d'acheter le tout dernier Sony WH-1000XM5 en profitant d'une réduction 70 €.