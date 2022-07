Sony WF-1000XM4 pas cher : où les acheter au meilleur prix ?

Sortis l’année dernière, Les Sony WF-1000XM4 se sont tout de suite imposés comme les meilleurs écouteurs true wireless intra-auriculaires du marché. Dignes successeurs des déjà excellents Sony WF-1000XM3, cette nouvelle version fait un sans faute. Dans cet article, on vous dit où acheter les Sony WF-1000XM4 au meilleur prix.

Sony est depuis toujours une référence pour les audiophiles. La quatrième version de son modèle premium d’écouteurs sans fil était donc attendue de pied ferme par les fans de la firme nippone. Design retravaillé, autonomie en hausse, réduction de bruit active plus performante, rendu audio de meilleure qualité… Les améliorations apportés par les Sony WF-1000XM4 sont nombreuses.

💰 Sony WF-1000XM4 pas cher : les boutiques qui les proposent au meilleur prix

Les Sony WF-1000XM4 sont disponibles en France depuis le 8 juin 2021 au prix de lancement de 279,99 euros. On les retrouve aujourd’hui à moins de 250 euros chez les principaux revendeurs comme Amazon, Fnac/Darty et Boulanger. Ils sont disponibles en deux coloris : noir ou blanc.

Dans la boîte, on retrouve évidemment les écouteurs avec leur boitier de recharge sans fil, un câble USB-C ainsi que 3 paires d’ embouts isolants avec des tailles différentes pour s’adapter au mieux à la morphologie de votre oreille. Notez que les Sony WF-1000XM4 offrent une autonomie record de 9 heures avec réduction de bruit active et 12 heures sans réduction de bruit. Avec le boitier de recharge, vous obtenez même 24 heures d’autonomie totale. Et si malgré tout vous arrivez à court de batterie, en 5 minutes de recharge seulement, vous récupérez une heure d’autonomie. Voici les liens pour acheter les WF-1000XM4 pas cher.

🤔 Sony WF-1000XM4 : quelles sont les nouveautés et différences par rapport aux Sony WF-1000XM3 ?

Les Sony WF-1000XM3 étaient considérés unanimement comme les meilleurs écouteurs true wireless intra-auriculaire du marché. Les Sony WF-1000XM4 avaient donc fort à faire pour s’imposer comme la nouvelle référence chez les audiophiles et technophiles.

Commençons par le changement le plus visible : le design. Celui-ci a été entièrement retravaillé et les écouteurs ont connu une salutaire cure d’amincissement. C’est d’autant plus agréable au niveau du boitier de transport qui peut maintenant se loger dans n’importe quelle poche de pantalon en toute discrétion. La qualité de fabrication a aussi été amélioré avec l’apparition de la certification IPX4 qui offre une indispensable étanchéité à la pluie et à la sueur que n’avaient pas les Sony WF-1000XM3.

Comme nous l’avons vu plus haut, l’autonomie est aussi un gros point fort de la nouvelle version puisque l’on passe de moins de 7 heures d’autonomie avec RBA sur les WF-1000XM3 à 9 heures sur les WF-1000XM4. Le boitier de recharge gagne aussi une fonction supplémentaire avec la possibilité de recharger sans fil.

La réduction de bruit active gagne aussi en précision grâce au processeur V1 intégré qui est maintenant capable de mieux atténuer les bruits de conversation. C’est donc un gros atout quand on se trouve dans un open-space ou dans un café.

Terminons par le nerf de la guerre : la qualité sonore. Déjà au plus haut niveau sur les WF-1000XM3, ce nouveau modèle passe encore un cap avec la prise en charge du codec Bluetooth LDAC qui offre le meilleur rendu audio “haute définition” et l’arrivée du son spatialisée 360 Reality Audio.

