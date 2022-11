Black Friday : la carte mémoire SanDisk 128 Go pour Switch est à bas prix

Vous possédez une Nintendo Switch et vous souhaitez étendre la mémoire de votre console portable ? Offrez-vous la carte microSDXC UHS-I SanDisk d'une capacité de 128 Go qui passe sous les 20 euros chez Amazon, à l'occasion du Black Friday.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce bon plan consacré au Black Friday, le géant Amazon vous propose d'acquérir en promotion une carte microSDXC de la marque SanDisk et à l'effigie de la console portable Nintendo Switch.

Jusqu'à ce lundi 28 novembre 2022 inclus, la carte mémoire d'une capacité de 128 Go est vendue à seulement 19,90 euros. Même si le montant de l'article est inférieur à 25 euros d'achat, la carte mémoire vendue et expédiée par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais. De plus, le produit possède une garantie de deux ans.

Proposée dans un coloris rouge, la carte microSDXC de SanDisk compatible avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch OLED dispose d'une vitesse de lecture de 100 Mo/s et d'une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Conçue pour stocker de nombreux jeux et pour être emmenée partout, la carte mémoire qui a une garantie de deux ans permet de sauvegarder des captures et des enregistrements d’écran. Enfin, le petit accessoire mesure 10 x 15 x 13 millimètres.