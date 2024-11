Black Friday : Boulanger lance sa première vague de bons plans, découvrez les meilleures offres déjà disponibles

Le mois du Black Friday a commencé avec une première vague de bons plans chez Boulanger. L'enseigne proposera des promotions tout au long ce mois avec une phase décisive prévue pour la dernière semaine de novembre. Voici les meilleures promos déjà disponibles.

Ces dernières années, le Black Friday commence avec une avance de plus en plus marquée. Boulanger démarre le mois de novembre avec une première salve de bons plans qui annoncent la couleur. De nouveaux produits devraient progressivement s'ajouter aux offres existantes jusqu'à la fin du mois.

Pas besoin d'attendre le 29 novembre donc, date officielle de l'édition 2024 du Black Friday. Si vous visez un type de produit et que l'une des offres en cours vous accroche, les prix ne vont pas baisser davantage dans les prochaines semaines sur ces articles-là chez Boulanger. C'est déjà le moment de réaliser des économies. Bien sûr, ce récapitulatif sera mis à jour régulièrement.

Avant-premières du Black Friday chez Boulanger : le top des deals à saisir maintenant

LES AVANT-PREMIÈRES DU BLACK FRIDAY SUR BOULANGER

JBL Charge 4 à 89 € au lieu de 169 €

L'enceinte JBL Charge 4 voit son prix s'effondrer pendant la première semaine du mois du Black Friday. Au lieu de 170 € habituellement, Boulanger la propose en ce moment à 89 €, ce qui correspond à une réduction de 41%. Si vous recherchez une enceinte audio nomade pas chère, avec un rendu puissant c'est une offre à regarder de près.

Galaxy A35 + bracelet Galaxy Fit 3 à 339 € au lieu de 470 €

Le Galaxy A35 est un smartphone Samsung milieu de gamme, avec des finitions agréables. L'expérience logicielle est la même que ce qu'offre la série des Galaxy S24, pour un prix largement inférieur. Son processeur Exynos 1380 est le même que celui du Galaxy A54, un modèle un peu plus évolué en gamme, mais de la génération précédente.

Dans le cadre des avant-premières du Black Friday sur Boulanger, le Galaxy A35 s'affiche à 339 €, avec le bracelet connecté Galaxy Fit 3 offert. Le smartphone seul coûte en principe 400 € et avec le bracelet, l'ensemble devait revenir à 470 €. Il s'agit donc d'une belle réduction sur ce pack.

Xiaomi 13T Pro à 699 € au lieu de 1000 €

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone très populaire pour la simple raison qu'il offre une fiche technique très confortable pour un prix contenu. Ce modèle haut de gamme est à 699 € en ce moment sur Boulanger, au lieu de 1000 €. Cela correspond à 30% de réduction pour un smartphone qui dispose d'un processeur ultra puissant, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.

TV QLED MINI LED TCL C89B de 65 pouces à 1099 € au lieu de 1399 € / 55 pouces à 799 €

TCL est une marque qui gagne en popularité en France, et c'est grâce au rapport qualité prix très intéressant de ses téléviseurs. C'est le cas du modèle C89B de 2024 qui est un modèle QLED avec rétro-éclairage Mini LED, ce qui le rapproche de la qualité de contraste des OLED pour une luminosité bien meilleure.

Dans sa version de 65 pouces, la TV TCL C89B est à 1099 € au lieu de 1399 €. Ce bon plan fait donc partie des premières offres du mois du Black Friday chez Boulanger. Si vous recherchez une TV QLED de qualité, polyvalente est surtout très complète, le rapport qualité prix de ce modèle est difficilement battable.